2018年08月28日 04:11 中國時報 黎家維

一場水災不僅淹滅了綠色執政的光環，更照出當前執政者冰冷無情、缺乏同理心的一面，但是，當災民面對水患還無暇批評，不滿情緒尚在醞釀，而各界檢討質疑也還沒真正開始時，行政院長與政府官員的「幹話連篇」，與蔡總統乘裝甲車「遊車河」的「看」災舉動，反而自己先引爆了民怨的熊熊怒火。蔡政府這幾天飽受各界批評，原因無他，只能說都是被自己口無遮攔的政治口水所嗆。

過去民進黨執政縣市總愛標榜「綠色執政，品質保證」，但是這次的水患已再次摧毀這個光環。更讓其惶惶不安的是，被「水扁」的「品質保證」，竟然找不到代罪羔羊可以卸責。一來這些地區都是民進黨長期執政的縣市，包括重災區的嘉義縣，民進黨執政長達17年，而台南市、高雄市與屏東縣，更是從1997年以來，民進黨連續執政超過20年的地區。就中央執政來看，從2000年到今天的18年間，民進黨執政的時間也已超過一半，若把治水不利再推給國民黨，實在沒有絲毫說服力。

二來，治水投入的資源已相當可觀，並非無錢可用。從2001年至今，中央政府共編列5個治水特別預算，其中有3項總額將近3000億的部分，投入了南部地區治水之用。但今天「民進黨執政」加上「錢」這兩個要素所組成的方程式，結果卻完全「破功」，對於「大言不慚」自誇治水有成的幾位綠營首長，老天的「打臉」，格外諷刺與響亮。

但是儘管無責可卸，民進黨政府卻難改「硬拗」的習慣，缺乏自省的勘災，結果只留給民眾「怨天尤人」的印象。一下怪老天降雨猛烈集中又逢大潮，一下又怪他黨參選人歌舞昇平，一下怨極端氣候超過防洪設計值，一下又把焦點集中在假新聞造謠等，彷彿「萬方有罪」，但「罪不在朕躬」。我們看不到政府在災害發生後迅速拿出解決當前問題的魄力，看到的只有卸責的口水。

我們也看不到政府對災民實質的送暖，只見到總統乘裝甲車勘災時怪異的微笑，還看到總統冷冷打斷災民的陳情，要他直接向水利署長反映。我們更看不到政府準備對當前治水的方式與成效進行檢討，只看到官員強詞捍衛自己的治水成績如何亮眼。災民難道不知極端氣候是水患的主因，但此刻他們想聽到的，絕對不是掌權者缺乏反省的怨天尤人，而是面對問題、解決問題的態度。

暴雨襲台的危機未歇，總統府祕書長陳菊也奉命南下馳援，此舉若非意識到事態嚴重，就是透露總統對賴揆處理災後事宜的不滿，於是也顧不得是否符合體制。當執政者要求不分藍綠齊心救災、不要亂噴政治口水的時候，請先閉緊自己的嘴巴，多點反躬自省，並好好想想災民現在最需要的，到底是什麼？（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)