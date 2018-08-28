2018年08月28日 04:11 中國時報 賴祥蔚

報載民進黨政府正全力對付「假新聞」，各部會配合行政院輿情小組每天早上6點半就待命，假日也不休息。不只如此，通傳會及中選會還接連找了網路平台業者開會，想要業者多多配合。

政府的這些作為，不僅沒有對症下藥，而且違背言論自由的學理。

言論自由認為真理越辯越明，只要不管制言論，真相最後一定會浮現。言下之意是言論有錯，乃是常態。如果一定要百分百言論正確才能發言，恐怕所有人都不能講話了。

當然，享受言論自由，絕對不代表可以隨便講話，現行法律本來就對有問題的言論予以矯正，方法是由當事人依法提起訴訟。

日常生活中的假新聞或錯誤消息很多，政府不是神，不可能無所不管。全世界都高度關注假新聞，是因為據傳國外勢力操弄假新聞影響了美國大選。就此而言，政府應該關切的也是這一類的假新聞：有組織、有企圖而且影響重大。

政府要完全消除假新聞，在學理上做不到，畢竟人非完人，誰能完全確認自己所說為真？君不見，政府高層就常提供假新聞，那麼，州官可以放火，奈何苛責百姓點燈？

只要是人類社會，永遠都會有假新聞，只是在網路時代，流傳更快而已。政府如果想要透過網路平台把關或下架，只是本末倒置地限制了言論自由，當然絕對不可。

誰能判斷言論真假，並且加以管制？政府不行，網路平台業者也不行，只有司法機關依法裁定才可以。

期待政府跟網路平台業者「共管」言論，這不行。自古以來，言論自由最大的敵人就是政府。要求業者自律管制言論也不通。最近南台灣淹水，臉書下架了很多相關新聞的貼文，可見現行的自律機制很有問題。

這也不行，那也不行，該怎麼辦？政府應該把重點放在真正影響重大的假新聞，而且要透過司法機關去偵查，不能由行政部門直接伸手。

更根本的解決之道，在於市場機制健康。有的網路平台很積極跟台灣社會互動，但是臉書對於台灣民眾的諸多質疑不太回應，常被批評態度傲慢。這種業者關起門來自律，有多少公信力？

臉書如果做不到謙卑，公民就要另找替代服務，這樣才能展現力量。問題是，有替代服務嗎？政府當思促進競爭。

假新聞的治本之道不是政府處處管制，而是依照言論自由的學理與經濟學理論，讓言論市場的結構與功能更加健康起來。

（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)