台青出任陸社助 內政部清查

內政部近日以「一般公務機密」函件發函給台籍社區主任助理，要求填寫調查表，釐清是否違法。圖為今年6月廈門海滄台胞社區主任助理就任典禮。（中新社）

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中國時報
／台北報導

此前有35名台青於廈門海滄區擔任社區主任助理（社助），內政部近日以「一般公務機密」函件發函給各台青，要求填寫調查表，釐清是否違法。由於公文主旨載明「疑似涉有違法」，接到函件台青指出，社區主任助理工作訊息都是公開的，政府早就能輕易掌握，遲遲不認定該工作合法，還以發函的方式，有意讓台青知難而退，徒增不安。

台青喊冤 工作訊息公開

大陸廈門海滄區6月初上任35位台籍社區主任助理，引起關注。近日有多名社助收到內政部以「一般公務機密」方式來函，稱「針對大陸委員會函送台端疑似涉有違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第33條第2項規定，擔任大陸地區廈門市海滄區台胞社區主任助理一職，請於文到後30日內填具意見調查表函復本部。」

任職陸黨政軍 恐被罰款

文中指出，依兩岸條例第33條第2項規定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得擔任經陸委會會商各該主管機關公告禁止之大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員。違反者，依同條例第90條第3項規定，處新台幣10萬以上50萬元以下罰鍰。

文中表明，調查表是為釐清擔任大陸社區主任助理是否違法，「如不願填寫本表或作任何說明，亦請簽名回復。」

發函行文 要求填調查表

調查表問題包括擔任社助時間、如何得知此工作、應聘流程、聘任機構、有無聘書或契約、是否領有薪酬、有無涉及從事公權力事項、是否有與台灣工作相關之部分、及對兩岸條例規定是否有所了解等。

內政部民政司坦言，的確有請相關人士說明，但只是要了解當事人實際任職的屬性及工作內容，做為後續是否違反相關規定的判斷參考；目前僅就事實了解進行釐清，還談不上是否有具體違法。

陸委會發言人邱垂正則回應稱，對內政部釐清事實真相，陸委會表達認同與支持；除收集資料，也讓當事人表達對工作的看法，完備行政調查程序。「無論違法與否，都要讓事實呈現。」

(中國時報)

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