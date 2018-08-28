恐共杯弓蛇影 增添青年反感

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中國時報

大陸廈門此前開出「社區主任助理」職缺，盼借助台青創意發展基層社區總體營造。而此事不只引來大陸「統戰說」，近日內政部更發函給台青要求說明工作情況，引發台青恐慌。其實統戰說法已屬「杯弓蛇影」，如今民進黨政府端不出政策牛肉留才，更技術性阻擾台青西進「找頭路」，心態令人非議。

今年海峽論壇期間廈門海滄區向台青招手，招聘35名台青擔任「社區主任助理」，由於開出年薪逼近70萬的優渥條件，不少台青躍躍欲試；而這一樁好事，無奈在民進黨政府莫名「恐共」心態下，成了一杯「走味的咖啡」。

部分有心人士完全不論工作內容，就急忙把矛頭指向北京方面，大肆渲染所謂招聘事宜，無非是想借由相關利多，統戰台灣年輕人，達到進一步分化台灣的目的。

統戰說法說穿了就是「看到影就先開槍」。從工作內容來看，社區主任助理的工作主要負責村居規畫、環境改造等工作，換言之，就如同台灣一般社區發展協會從事的社區營造工作。如此內容硬要扯上「統戰」，恐滑天下之大稽。

事實上，大陸對台灣基層的村里工作，本來就相當肯定，馬政府時期也曾多次邀請台灣村里長赴陸交流；招聘台青不只為借鑑台灣經驗，亦一併解決台青西進「找頭路」的難題。

話說台灣政府本應該抱持樂觀其成態度，民進黨政府卻是反其道而行。內政部近日甚至以「機密公文」方式行文，稱台青可能違法，已引發不少台青恐慌。

坦白說，面對大陸招聘台青，民進黨政府不思考端出「福國利民」的牛肉政策，來拉住台青西進的腳步，反而是祭出各種技術性的手段阻擾台青西進，作法不只令人匪夷所思，更將平白增添台青反感，加速西進腳步而已。

(中國時報)

民間交流牽扯政治「太沉重」

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