《櫻桃小丸子》作者53歲癌逝

2018年08月28日 01:16 中國時報 黃菁菁 ／東京27日電 ／東京27日電

日本人氣漫畫《櫻桃小丸子》的原作漫畫家櫻桃子於本月15日晚間8時29分，因乳癌逝世，享年53歲。

櫻桃小丸子的配音、聲優TARAKO得知櫻桃子的死訊後表示，「我現在能做的只有繼續為老師的分身，小學3年級的櫻桃小丸子延續沒有謊言的生命。」

櫻桃子的官方部落格27日晚間更新內容，以「來自櫻桃製作公司的通知」為題，發布了櫻桃子的訃文，並感謝各界長久來的支持。

櫻桃子出生於靜岡縣清水市，1984年就讀短期大學（相當於專科）時，出道成為漫畫家，1986年起在漫畫雜誌上連載《櫻桃小丸子》，以自己的少女時代為故事背景，幽默風趣地描繪出小學女生「小丸子」周遭發生的事。

「小丸子」是櫻桃子兒時的乳名，小丸子故事中裝傻的父親，有錢的公子哥、愛耍酷的花輪君，以及做事認真的班長丸尾君等個性鮮明的角色都讓小丸子迷津津樂道。

富士電視台1990年起開始播出《櫻桃小丸子》動畫版，至今仍受各個不同世代的喜愛。漫畫單行本累計創下逾3200萬冊的紀錄。櫻桃子的隨筆集《桃子罐頭》等也都成為暢銷書。

櫻桃小丸子的專屬配音、聲優TARAKO得知櫻桃子的死訊後，以傳真向媒體傾訴了心情。她說，「我真的不知道老師生病了，對不起，我只能說對不起。實在太早了！我想（老師）還有很多、很多想做的事。」「在我腦海中，桃子老師依然是嬌小可愛、圓圓的笑臉。」

(中國時報)