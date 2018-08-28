落敗選手掃射 佛州電競賽槍響3死

美國佛州電競賽場地發生槍擊案，凶嫌是24歲參賽者大衛．卡茲（小圖，摘自網路），造成3死11傷。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

美國又傳大規模槍擊案。佛羅里達州傑克森維爾市大型購物中心「傑克森維爾碼頭」26日舉辦「勁爆美式足球19」電競大賽，沒想到其中一位參賽者持槍向其他玩家開火，已知造成3死（包括凶嫌在內）11傷。凶嫌是24歲參賽者大衛．卡茲（David Katz），可能因落敗不甘心而持槍掃射，最後飲彈自盡。

電競比賽透過網路社群平台Twitch實況轉播，影片可清楚聽到槍聲。一開始，選手們仍繼續比賽，在連續傳出至少12次槍響聲後，才驚慌逃竄，甚至可聽到有人中槍發出慘烈哀號，「他X的，他到底拿什麼東西射我？」

這是佛州2年來第3起大規模槍擊案，飲彈身亡的槍手卡茲，慘遭淘汰後持槍鎖定「現場一些人」，然後自轟身亡。警方證實，卡茲來自馬里蘭州巴爾的摩，開槍動機不明，但並無其他共犯。

卡茲2017年曾贏得「勁爆美式足球」冠軍。雖然他是電競好手，但曾被其他玩家投訴，為求勝經常作弊以及使用「下三濫手段」。參賽者之一的喬卡（Drini Gjoka）拇指中槍。他推文說：「人生最糟的一天。因為生命可能在一瞬間就喊停。」

來自德州的選手阿雷蒙（Ryan Alemon）表示，過程中他看到至少6人被射殺，現場約有40至50人紛紛逃竄，「每個人都在哭！很多人都在大喊！我真的嚇到了，現在還驚魂未定。」

本次「勁爆美式足球19」全球電競資格賽由EA娛樂公司贊助舉辦，總獎金為5000美元，許多戰隊派出各家選手代表出戰，卻經歷這場恐怖的槍擊驚魂。

白宮表示，總統川普已得知此事，會派員協助處理和調查。

(中國時報)

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