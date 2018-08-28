老蕭支持以歌傳孝感染年輕人

2018年08月28日 01:16 中國時報 黃雯犀 報導

第二屆旺旺孝親獎報名掃一掃

加入音樂霸網站掃一掃

阿沁（左起）、陳子鴻、蕭敬騰、崔恕、黃舒駿受邀擔任本屆旺旺孝親獎評審。（資料照片）

「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」徵件進入倒數計時，超強評審陣容也正式公布。蕭敬騰（老蕭）連續參與兩屆孝親獎，今年更榮任評審長，他覺得，這個活動非常有意義，結合了「音樂」跟「孝親」的主題，藉由親民的方式，去傳達孝順的重要，讓年輕人可以有一個主題來發揮，也了解孝道的重要。

談到孝順的定義，老蕭認為，孝順就是不讓父母擔心，他過去是個常讓父母擔心的孩子，不知道他會去哪裡、做什麼，所以他覺得把自己照顧好是第一要件，長大之後才有能力去照顧家人，甚至更多人。

鼓勵爸媽多上網

他平常跟父母親互動頻繁，上周又幫父母換了新的手機，他之前幫爸媽裝APP、開臉書、建立家人群組，希望他們退休生活不要無聊、不要跟社會脫節，鼓勵他們上網。他和家人群組互動活絡，每天都會互相分享照片。比如說他去哪裡工作，一到當地，他就會把照片丟上群組。他不論工作再忙碌，所有節日一定會跟家人共度，包括父母生日、父親節、母親節、中秋、過年等，舉凡重要節慶，不論提前或當天過，他一定會陪爸媽吃飯。

此外，他只要吃到好吃的餐廳，都會迫不及待預約，在群組問家人時間，哥哥姊姊就會排休，然後全家人一起吃飯，這都是他平常持續在做的。他多年來一直身體力行，且為了多陪伴父母，也讓爸媽搬到自己家附近，走路5分鐘就到了。他沒事就去看爸媽，爸媽也會去他家坐坐，他覺得陪伴是父母最需要的。

17歲為比賽寫歌

老蕭17歲的時候，為了參加比賽而寫出人生第一首歌曲，當時參賽主題是「海芋」，而寫出〈海芋戀〉這首歌，讓他了解到有時年輕人創作，若沒有一個明確的題目，可能會範圍太大，反而不知怎麼去表現，旺旺孝親獎結合了孝親與音樂，他也以自身經驗來鼓勵大家參加，把愛唱出來。

由中國旺旺控股有限公司、旺旺中時媒體集團主辦的「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」徵件活動，8月31日截止收件，總獎金800萬台幣，歡迎上孝親獎合作單位音樂霸MusicBravo（www.musicbravo.com.tw或www.musicbravo.com.cn）尋找志同道合的夥伴。報名及相關資訊請洽旺旺孝親獎官網：www.loveparents.org。

(中國時報)