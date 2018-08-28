評審團藏兩岸菁英超華麗

2018年08月28日 01:16 中國時報 黃雯犀 報導

朱潔是大陸《今日頭條》總監及抖音音樂負責人。（取材自網路）

陳玉貞是知名創作人和唱片監製，人稱「娃娃老師」。（資料照片）

林明陽（左）是資深音樂人，創作很多膾炙人口的名曲。（資料照片）

趙佳霖（左）是大陸知名音樂製作人，常和成龍合作。（取材自微博）

「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」評審團陣容堅強，包括陳子鴻、阿沁、黃舒駿、林明陽、陳玉貞、崔恕、趙佳霖、朱潔、季聲珊、耿聃皓及曲世聰等，評審委員均是當今全球華語樂壇的中堅人物，催生多位天王、天后以及無數經典暢銷金曲。

喜歡音樂總經理陳子鴻，是資深音樂製作人，也是今年金曲獎評審團主席，他成功推動天后江蕙巡迴演唱會，至今製作超過300張專輯唱片；阿沁是飛兒樂團（F.I.R.）的吉他手，也是本屆孝親獎主題曲的製作人。

黃舒駿1988年以一首〈馬不停蹄的憂傷〉走紅，是歌壇才子創作歌手，也是蝴蝶效應國際製作公司董事長、曾獲金馬獎最佳電影配樂大獎；名創作人兼唱片監製的「娃娃老師」陳玉貞也受邀擔任評審。

評審委員中，還有多位華語樂壇超夯的詞曲創作人，如從業超過32年的林明陽，他創作過〈情書〉、〈你最珍貴〉等名曲，是兩岸歌唱比賽節目的超夯評審。

大陸知名音樂人崔恕是中國音樂家會會員，中國音樂著作權協會理事，作品〈我的中國夢〉、〈父子〉先後登上央視春晚，合作過的歌手包括成龍、譚詠麟、陳奕迅等。

另一位大陸知名音樂製作人、詞曲創作人趙佳霖，作品更是膾炙人口，如全球傳唱度最高的洗腦歌〈小蘋果〉。著名音樂製作人曲世聰在業界則有先鋒樂派音樂鬼才之稱，是大陸流行樂壇創作新貴。

在互聯網時代中，音樂串流及下載成為年輕世代接觸華語音樂最佳管道，孝親獎執委會也邀請重量級推手加入評審團，包括大陸《今日頭條》總監及抖音音樂負責人朱潔、酷狗音樂首席娛樂官季聲珊、愛奇藝公司高級副總裁耿聃皓等網路音樂平台負責人。

朱潔曾擔任金曲國際音樂節商務交流會的主講人，她一手打造抖音看見音樂計畫、中國新唱將、音樂人上頭條、今日頭條&迷笛校園樂隊原創大賽等多個項目，扶持原創音樂人跨入樂壇。

季聲珊曾任華納藝人經紀總經理，美妙音樂總裁，把孫燕姿、F.I.R.、辛曉琪、徐若瑄、李健、陳潔儀等人推向國際，現在更藉由互聯網平台，促進音樂產業發展。

(中國時報)