五月天慶生黃渤統統降齡

黃渤（右三）過生日，瑪莎（左起）、怪獸、阿信、冠佑、石頭推出蛋糕為他驚喜慶生。

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中國時報
報導（北京傳真）
徐桐炘
阿信（左）和黃渤飆唱兩曲，點燃鳥巢歌迷氛圍。

五月天「人生無限公司」巡迴演唱會24日起在北京鳥巢一連舉行3場，在巨大的場地裡，透過雷射光束和大螢幕畫面，以及五月天熱血的表演，氣氛迅速被點燃，觀眾也全力投入放聲齊唱奮力搖手燈，場面壯觀感人。26日邀來在巡演串場電影中飾演「長官」的黃渤擔任嘉賓，和阿信飆唱〈傷心的人別聽慢歌〉，五月天一見到他立刻喊：「長官好！」

黃渤在鳥巢驚喜度過44歲生日，10萬人一起唱生日快樂歌，但令人莞爾的是，台下歌迷竟提前破哏，阿信成功用演技瞞過，也順勢自薦請黃渤擔任他們的電影導演。唱完第一曲進入談話時間後，台下就有粉絲大喊「生日快樂」，五月天故作驚慌，假裝不知此事，黃渤開玩笑說：「對，今天其實是我生日，哎！年近30了！」五月天跟著「降齡」回應：「長官，我們25歲年紀小，就是不懂事！」

提議合作電影

阿信和黃渤合唱電影《一出好戲》主題曲〈當每顆星星〉時，曲風突然變成生日快樂歌，成員們一起推出蛋糕為黃渤慶生，黃渤笑說真以為他們不知情，「想說你們忘記了，心眼這麼大！」阿信為該片量身打造主題曲〈當每顆星星〉，也提議黃渤未來合作電影，黃渤搞笑說：「畢竟拍部片製片和投資方都會考慮很多商業因素，今天你們有這麼多觀眾，有什麼好不請。」

黃渤在五月天歷經巡演一年半後才首度現「真身」，黃渤說：「都在想你們，並等著這一天到來！」阿信則稱讚黃渤是「被演員、導演身分耽誤的歌手」，黃渤談起過去的歌唱夢，首次在這麼多人面前唱歌，感謝五月天助圓夢，未來盼能以歌手身分開唱，當然不忘承諾邀請五月天擔任嘉賓，五月天笑說：「沒請我們也會來！」黃渤打趣回：「讓你們唱20首。」

(中國時報)

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