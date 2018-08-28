許凱相約來世吳謹言秒落淚

2018年08月28日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

吳謹言（右）聽到許凱說出劇中虐心訣別告白，激動落淚和他擁抱。（翻攝愛奇藝）

《延禧攻略》26日播出大結局，最令人感傷的一幕，是傅恆臨終前託好友海蘭察轉達最後遺言：「魏瓔珞，這輩子我守著妳，已經守夠了，下輩子可不可以換妳守著我。」虐心台詞逼哭許多觀眾。26日晚上的慶功宴上，許凱與吳謹言在主持人力拱下重現這一幕，傅恆終於有機會親自對魏瓔珞說出這段話，結果吳謹言一聽完秒落淚，哽咽到一度說不話來。

當許凱深情說出：「魏瓔珞，我已經守你守一輩子了，下一輩子能不能換你來守我？下部戲你來守我？」吳謹言頓時熱淚盈眶，兩人情不自禁在鏡頭前擁抱，吳謹言解釋，她因剛看完大結局，覺得這段劇情很感動，聽到許凱的這番話就陷到劇情裡了，「瓔珞在戲中給傅恆說『好，我答應你』，但我想跟他說：『不要，我希望他能夠保護我一生』。」

主持人也請吳謹言重現劇中叫傅恆「少爺」，她因激動哽咽聲音「分岔」，「皇后」秦嵐笑著喊重來，吳謹言整理完情緒後說：「少爺，這一生過去了，希望下一生還是你來守護我！」許凱回：「我一定會！」吳謹言與許凱還會再續前緣，在《延禧攻略》製作人于正的下一部戲《朝歌》合作，不過飾演妲己的吳謹言，與飾演楊戩的許凱並無感情線。

(中國時報)