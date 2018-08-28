發哥促學港姐鮑起靜慢跑回春

鮑起靜（右）與導演安邦聊到在台拍片趣事，吃了很多美食。

友善列印
中國時報
報導
鮑起靜（左）與周潤發（右）等一夥人每周固定慢跑，體力變好。（翻攝自臉書）

香港影后鮑起靜為電影《生生》，27日來台宣傳，她說：「老演員演出機會不太多，劇本拿到手裡看了以後愛不釋手。」首度來台拍片的她在台灣吃太多美食，最愛雞爪凍，笑說：「明明演病人，但卻胖了3、4公斤！」

69歲的鮑起靜看起來神采奕奕，透露她靠運動保持健康，參加周潤發（發哥）領軍的慢跑隊，她說：「教練是周潤發，組織我們這隊老弱殘兵，我們一周跑淺水灣3天，走半小時跑半小時。」周潤發會調整大家姿勢，告訴他們跑步要像「香港小姐」一樣抬頭挺胸，就連82歲的謝賢也參一腳。

人生盡頭陪家人

她在電影裡飾演罹病的「莉莉奶奶」，即使只剩100天壽命但仍到處趴趴走，還因此被警察開罰單。她笑說現實生活中也被開過罰單，是因為「自己蠢」，一次在香港開車誤闖不能轉進的車道，被警察口頭糾正，繞來繞去還是重蹈覆轍了3次，讓警察無奈說：「這回我不抄你牌都不行。」

她演出這部電影後，對生命有不同看法，開始會寫些東西給老公、女兒，打算等不在時再給他們看。如果生命真的已看到盡頭，她認為自己應會好好待在家人旁，「這世界上有很多事需要大人物完成，我們小人物就做好身邊的事，對待好自己的家人。」電影31日在台上映。

(中國時報)

《粽邪》在地題材口碑滿堂彩 陳勢安被Bii傷最深

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。