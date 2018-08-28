陳勢安被Bii傷最深

2018年08月28日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

陳勢安（左）、畢書盡昔日曾是同門師兄弟。（資料照片）

陳勢安27日舉辦《壞掉的我們》發片記者會，透露新歌〈留在你身邊〉寫的是他親身經歷的故事，歌詞「追著相同的夢卻變陌生人…讓我們像從前、無話不說」，令人聯想他3個月前與畢書盡（Bii）鬧翻一事，陳勢安坦承詞意廣泛，其中包括Bii曾說恨他，追問Bii的發言，是否他「受過最深的一次傷害」？他停頓幾秒後表示：「友情的話，算是吧！」

陳勢安與Bii曾為老鷹音樂同門，是並肩作戰的好友，Bii今年5月受訪時，表示不解陳勢安當年離開「老鷹」為何沒事先告知，對陳一度產生恨意，還稱聯絡不上對方而失聯。之後陳勢安被問此事，不解自己從未換過電話號碼，卻不曾收到Bii的問候，陳勢安當時表示：「看了那些新聞一次又一次，我的心徹底的碎了」。

一個月狂掉6公斤

事件發生後，雙方互送花籃到對方的活動上，也追蹤彼此IG帳號按讚，隔空化解尷尬，但兩人依舊沒通電話或傳訊息，陳勢安昨說：「已經釋懷了，還是朋友關係，只是想把它（友情）留在專輯裡。」

陳勢安這次為了發片，一個月狂瘦6公斤，自嘲現在的身材像是「樹幹」，又直又細；他所屬的華納音樂昨特別送上挖土機道具，象徵讓他挖出閃耀鑽石，他更在現場完成「壞掉的拼圖」公布專輯封面，各式各樣的道具讓他開玩笑說：「我快被玩壞了！」

(中國時報)