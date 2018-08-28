2018年08月28日 04:11 中國時報 報導林彥君

范瑋琪日前在成都舉辦巡迴演唱會。

陳建州（黑人）和范瑋琪（范范）婚後育有雙胞胎兒子飛飛、翔翔，范范25日結束「在幸福的路上2018巡迴演唱會成都站」，黑人表示，范范因擔心演出時心繫兒子，要他及兒子留在台灣；演唱會結束，她隔天搭最早班機返台，他佩服范范兼顧事業及為人母的角色，「上一秒是天后，下一秒是慈母。」

黑人得知演唱會現場全場歌迷大合唱，覺得很感動，他說：「很心疼她要承受萬人演唱會的壓力，但她非常享受過程，這也是我對她最崇拜的地方。」

范范歌手兼人母

黑人表示，即便已為人妻、人母，唱歌一直是范范的夢想，她花很多心思教育兒子，勞累時會唱歌抒發，他說：「還好她有辦演唱會，不然我日子很辛苦，她會『吃飯，睡覺，罵建州』。」

夫妻倆有共識一定要有一方陪兒子，他日前出席活動，一回家就和在成都的范范視訊，他以灰姑娘形容自己，時間到就得回家帶孩子，不然會被打成原形，「我以最快時間整理好自己，活動結束要衝回家，怕老婆要視訊，她看到我不在家，我就倒楣了，在Party裡再帥都沒用。」

他說，范范對他從不動手，會忍住氣用「眼神調度」，而范范對他好的方式，就是逛街時會幫他添購時尚單品及潮服，但他因體重過重「塞不進去」，讓范范火大、嚴厲對他說：「你不要這麼自戀。」

190公分的他表示，過去體重曾101公斤，積極健身後現為87.4公斤，他甜蜜的說：「減重都是為了她。」

(中國時報)