JR林哲熹 解讀標籤文化

2018年08月28日 04:11 中國時報 李承陽 專訪

電影《樂獄》集動作、夢想等熱血元素於一身。

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由JR紀言愷、林哲熹領銜主演的熱血國片《樂獄》，故事改編自真人真事，講述少年們因為犯錯進監，一行人努力向上爬，想要撕去身上不好的標籤，重新展開新生。導演孫啟明強調這是台灣第一部實景拍攝的少年監獄電影，大膽以此為題材是希望激勵迷途的青少年們「即使被貼標籤，絕對不願就此認輸」。

JR出道超過15年，形容演藝圈就是最容易被貼標籤的地方，他最初因為偶像團體K ONE走紅，被貼上偶像標籤，遭質疑不會演戲，後來演了《紫禁之巔》，又被貼上偶像演員標籤，之後主持《完全娛樂》，也有許多人不看好他主持功力，之後唱歌、出席活動，永遠都有撕不完的標籤和挑戰。

JR甘願面對挑戰

「這圈子貼標籤的速度很快，撕了又貼、貼了又撕，後來我想你們要貼就儘管貼吧，我做好就是了。」JR自認野心大，甘願面對每一次身分轉換帶來的挑戰，也坦承拍《樂獄》是最難的轉變，「導演要我的演出沒有任何偶像劇成分，這次標籤就是他幫我撕的。」

林哲熹高中讀台中一中，也被學校老師貼過標籤，雖然不到「壞學生」，但也算是師長眼中的頭痛分子，曾對老師說過：「我想上的大學，讀3個月就考上了。」當時蹺課也算基本款，常常溜去朋友家，「但我不是去玩的，是真的去朋友家讀書。」

看在別人眼中，當時的林哲熹挺叛逆，其實他認為「知道自己要的是什麼」最重要，「一直到現在，要不要撕掉這標籤，我不知道，與其想著怎麼撕，不如讓大家貼，沒有必要去爭對錯。」

前陣子他

為了演一位精神病患，事先到醫院實習，起初院方對他來的目的有疑慮，「病人被貼上標籤，他們也把我們貼上窺奇的標籤，其實這樣沒有不好，才會彼此關注跟接觸。」

林使壞渾然天成

在電影開拍前，所有演員被關起來合宿集訓1個月，期間沒收手機、剃光頭，連睡覺都要上手銬腳鐐，每天按表操課，提早讓演員適應獄中生活。回想起兩人第一次見面，林哲熹開玩笑說：「想跟他打一架，看看會不會有女生衝出來喊『你們不要打了』。」搭上最近Kuso偶像劇《紫禁之巔》的話題。JR對林哲熹的印象則是一個「壞」字，形容：「他的壞是渾然天成，逃不了臉很凶的宿命。」精彩內容全文請見9月1日出刊的9月號《愛女生》雜誌。

(中國時報)