牛奶花生灌頂 吳子霏白受罪

吳子霏正義感很強，曾挺身維護被欺負的女同學。（資料照片）

友善列印
中國時報
報導
吳子霏被淋牛奶花生的橋段遭剪光。

新生代演員吳子霏演出電影《王牌教師麻辣出擊》，在片中飾演學校啦啦隊的拖油瓶，慘遭強勢女同學梁以辰霸凌，其中最羞辱的一幕是在福利社，梁直接開一罐牛奶花生，從吳的頭上倒下來灌頂，沒想到這虐心的橋段卻被剪光光了。

電影公司表示，刪掉這一幕是希望電影能以普遍級的級數放映，因為淋牛奶花生的霸凌方式太狠，戲院端也建議不要放，恐影響分級，所以只好忍痛剪掉。

被淋了4次

當時拍攝因吳子霏劉海髮膠噴太多，淋下去的牛奶花生像雨水碰到雨傘一般彈開，並沒有達到導演要求整頭瀑布式傾洩的畫面，只得NG重拍，她立刻去洗頭、吹頭、清理衣服再淋第二次，加上各角度補拍共倒了4次左右，拍攝1個小時半，她形容：「整個人被冷醒，真的很不舒服。」

吳子霏回憶被牛奶花生淋下去的瞬間，心生兩個念頭，一是心中默想：「這也太營養了！」二是超想飆髒話「問候」梁以辰，「想像一下這麼甜的牛奶花生在臉上乾掉，然後她還有台詞要碎念我。」

兩位女演員在片中個性截然不同，價值觀也完全不一樣，飆起戲來火花十足，私下吳子霏則羨慕梁以辰的身材，「她胸部很雄偉，之前看她拍攝內衣廣告，看完都想買了。」《王牌教師麻辣出擊》30日在台上映。

(中國時報)

G奶祈錦鈅開唱男粉絲爆棚

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。