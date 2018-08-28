牛奶花生灌頂 吳子霏白受罪

2018年08月28日 04:11 中國時報 李承陽 報導

吳子霏被淋牛奶花生的橋段遭剪光。

新生代演員吳子霏演出電影《王牌教師麻辣出擊》，在片中飾演學校啦啦隊的拖油瓶，慘遭強勢女同學梁以辰霸凌，其中最羞辱的一幕是在福利社，梁直接開一罐牛奶花生，從吳的頭上倒下來灌頂，沒想到這虐心的橋段卻被剪光光了。

電影公司表示，刪掉這一幕是希望電影能以普遍級的級數放映，因為淋牛奶花生的霸凌方式太狠，戲院端也建議不要放，恐影響分級，所以只好忍痛剪掉。

被淋了4次

當時拍攝因吳子霏劉海髮膠噴太多，淋下去的牛奶花生像雨水碰到雨傘一般彈開，並沒有達到導演要求整頭瀑布式傾洩的畫面，只得NG重拍，她立刻去洗頭、吹頭、清理衣服再淋第二次，加上各角度補拍共倒了4次左右，拍攝1個小時半，她形容：「整個人被冷醒，真的很不舒服。」

吳子霏回憶被牛奶花生淋下去的瞬間，心生兩個念頭，一是心中默想：「這也太營養了！」二是超想飆髒話「問候」梁以辰，「想像一下這麼甜的牛奶花生在臉上乾掉，然後她還有台詞要碎念我。」

兩位女演員在片中個性截然不同，價值觀也完全不一樣，飆起戲來火花十足，私下吳子霏則羨慕梁以辰的身材，「她胸部很雄偉，之前看她拍攝內衣廣告，看完都想買了。」《王牌教師麻辣出擊》30日在台上映。

(中國時報)