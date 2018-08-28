信義區精品 再次洗牌

2018年08月28日 01:16 中國時報 徐亦橋 、 郭家崴 、 陶福媛 、 陳張眾 報導

重量級頂級珠寶品牌GRAFF，即將進駐信義商圈BELLAVITA百貨。（GRAFF提供）

GRAFF珠寶設計風格簡約大器，深受貴婦喜愛。（GRAFF提供）

台北101獨家TOD'S女士肩背包，5萬9100元。（台北101提供）

台北101 9月6日起周年慶，101 x SWAROVSKI第15代紀念熊，會員滿3萬元或指定店家6萬元可兌換，限量2000隻。（台北101提供）

MIU MIU女孩叛逆又浪漫的身影，未來可在微風信義窺見。（MIU MIU提供）

GRAFF珠寶以大克拉珠寶著稱，多是拍賣會領拍等級的大件作品。（GRAFF提供）

EMPORIO ARMANI在代言人胡歌加持下，將在微風南山展現品牌重整後的嶄新活力形象。（EMPORIO ARMANI提供）

PRADA據傳將於微風南山開出品牌首間男士專門店。（PRADA提供）

台北信義區不只是全球百貨最密集的區域，也是時尚精品的一級戰區。今年年底微風南山開幕，戰況勢必更激烈，該店目前傳出PRADA等多家品牌進駐，鄰近的台北101、新光三越紛以續約或挪移品牌固樁。

目前精品品牌多以捷運板南線的「北信義」、信義線的「南信義」區分，開出兩家以上大店。這次微風南山開幕在即，外傳不少紳士精品選擇加入南信義戰區，義大利精品PRADA即為進駐微風南山品牌之一，並將開出品牌下在台首家男士專屬門店，與信義區其他著重女裝的據點作出區隔。

輕奢、少女品牌入駐設點

重整後再出發的EMPORIO ARMANI，也選擇在微風南山開出首家最新形象店，另外傳多家歐系精品正在洽談中；至於近在咫尺的台北101目前有41家精品、珠寶、腕表，共30家旗艦店，涵蓋LV、BURBERRY等及全球最大的百達翡麗旗艦店等，台北101營運長朱麗文表示，目前館內41家皆已續約，沒有進也不會出，顯見成功穩住戰力。

北信義的微風信義這波也大洗牌，除據傳將為年輕客層引進較好入手的輕奢等級品牌外，PRADA集團下少女心十足的MIU MIU也傳進駐。BELLAVITA將引進格拉夫（GRAFF），該牌多年來僅在麗晶精品設點，如今跨足在信義商圈增設全台第2家店，看好信義商圈的潛力。

格拉夫（GRAFF）一向神祕低調，品牌蒐羅質量俱佳的大克拉鑽石和彩鑽，更屢屢在拍賣會上創下新高價，這些大克拉的鑽石、紅寶石等為主石打造獨一無二的奢華，也會在新櫃登場。

新光三越台北信義新天地有4店可連動精品，採用分階段布局，繼日前確定10月初有Saint Laurent進駐A9後，COACH A9專門店今（28日）起結束營業，將VIP都導入A8概念店集中經營；第4季A9再迎接香奈兒全新型態時尚快閃店進駐，A4香奈兒原店面將再度改裝，一連串版塊挪移就為明年重磅再出擊鋪路。

周慶與秋上市同炒熱度

除精品櫃位，周慶與秋上市也提前炒熱百貨精品熱度。台北101去年周年慶全館業績成長4成創歷年紀錄，今年1月至今仍有雙位數成長，9月6日至10月10日台北101 15周年慶，電子抵用券全面上線，聯名卡和禮讚卡正式二合一，未來聯名卡就是會員卡；今年首次在第一周祭出全面高回饋加碼策略，聯名卡滿萬送1100，滿150萬元最高回饋15％，其他銀行最高回饋13％，都較去年最高12％回饋還優惠。看好「頂級珠寶腕表大賞」可挹注周慶4成業績，整體目標業績要較去年增2至3％，且期望整年持續維持兩位數成長。

新光三越「秋上市」即日起全台引進超過140個流行品牌櫃點，觀察到80年代「墊肩」回歸，混搭復古元素與霓虹繽紛色系，並邀時尚攝影師林炳存團隊拍攝「硬肩時代BOLD SHOULDERS」主題形象影片，以大墊肩、大輪廓服飾，搭配極小眼鏡、小包包等時尚配件。

(中國時報)