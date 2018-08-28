中山區百貨 獨家美食開戰

Miacucina新成立的手工米食點心鋪「米堂」，9月底進駐新光三越台北南西店三館B1。（新光三越提供）

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中國時報
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誠品生活南西店將進駐東京超人氣「猿田彥珈琲」，屆時也將有日籍咖啡師長期駐店；「猿田彥珈琲」創辦人大塚朝之（中）。（誠品提供）
三元花園韓式餐廳新開發的「饌美」走平價路線，9月底進駐新光三越台北南西店三館B1。（新光三越提供）
誠品生活南西店引進了日本排隊名店的台灣首店「FLIPPER’S」，更推出台灣獨家的「奇蹟的舒芙蕾鬆餅－草莓乳酪雪莓大福」。（誠品提供）

相較信義區精品戰，另一焦點捷運中山站百貨則是美食開戰。新光三越台北南西店三館B1美食街和7F餐廳預計9月底開幕，獨家首店陣容超強，包括日本平價丼飯「松屋」、米其林一星的三元花園韓式餐廳獨家副品牌「饌美」；專精蔬食料理的Miacucina首間標榜零味精的手工米食點心鋪「米堂」；以超市方式經營、漁港直送海鮮的「祥富水產沙茶火鍋超市」北部首店；以及百貨獨家的「V.C.E.南加州餐飲生活概念店」。

誠品生活南西店昨（27日）宣布9月20日將正式開始試營運、30日正式開幕，更公開店中將以跨文化的「生活聚場」為定位，引進了8大全台獨家及142個南西商圈獨家品牌，包括東京人氣的「猿田彥珈琲」、甜點排隊名店「FLIPPER’S」舒芙蕾鬆餅，10月更將有日本知名藥妝店「松本清」正式進駐近80坪的台首通路店，打造文青百貨。

另外在5樓將有全新的誠品書店，不僅首打造5大全新國際特色專區，與走在地路線的R79地下書街互相呼應，包括國際書榜、全台首引進的東南亞雜誌及五大洲的繪本，更延續了原電影院的概念，在11月3日前每周六晚上9點將舉行「深夜電影院」，民眾只要上網報名，即可免費觀看電影，現場將提供藍牙耳機及小點心，體驗書店看電影的文青感，未來更將成常態活動。（更多百貨美食報導請見C3）

(中國時報)

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