《王牌教師》3姝 秀少女感時尚

《王牌教師麻辣出擊》3位啦啦隊員穿PRADA合體現身。（左）王顗婷穿著黑白格紋飾帶襯衫3萬1500元、椰子樹印花肩背包4萬8500元、對話框logo休閒鞋2萬3000元。（中）吳子霏穿粉藍格紋洋裝5萬4500元、香蕉印花帆布手提包3萬7000元。（右）梁以辰穿白色飾帶襯衫3萬1500元、粉紫色格紋短褲2萬2500元、logo白色休閒鞋2萬7500元。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
報導
PRADA機器人印花手提包，3萬7000元。（PRADA提供）
PRADA恐龍印花皮革手提肩背包，6萬7500元。（PRADA提供）
PRADA運動風綠色繫帶銀色高跟鞋，3萬2000元。（PRADA提供）

暑期國片《王牌教師麻辣出擊》30日上映，片中3位可愛的啦啦隊員吳子霏、梁以辰與王顗婷，本來從不熟識變好姐妹，殺青後還經常相約逛街、吃消夜，延續戲中感情。各擁風格的她們一同受邀拍攝PRADA秋冬新裝時尚，笑稱可組成新版S.H.E團體，吳子霏說自己因聲音較低可當Ella，3人合體默契十足。

日常簡約 精品初體驗

梁以辰在戲中飾演校董女兒，是名風雲人物，還有聯手王顗婷霸凌吳子霏的橋段。由於霸凌戲是首場戲，她們剛看到劇本還不可置信，問導演：「一定要這麼狠嗎？」心裡一開始跨不過去，後來演起來卻感到過癮，梁以辰笑說自己滿有演壞女人的潛質。

3人中年紀最小的王顗婷，也常因外型受到戲路侷限，她表示自己超想演耍廢的「魚干女」，不是甜美的乖乖牌，單純直率的她經常獲得團體中的好人緣。不過之前看世足賽被笑「每壓必輸」，壓烏拉圭、巴西一定贏，結果馬上就踢輸，根本是反指標。

拍攝秋冬新裝，3人幾乎是首次接觸PRADA，以往的印象都是華麗、個性感，沒想到這季格紋風格相當柔和、日常，也適合出席各種場合。平時偏好穿著背心、寬褲等簡約風格的她們，套上品牌的小白鞋，也激發白鞋控少女心，直呼好想收藏一雙。

(中國時報)

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