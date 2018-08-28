穿Paul Smith秋冬新衣 謝欣穎預習坤達婚宴

2018年08月28日 01:17 中國時報 陳張眾 、黃柏謙（輔大新聞實習生） 報導、黃柏謙（輔大新聞實習生）

謝欣穎（右）、坤達穿Paul Smith秋冬新裝展現多彩英式風格，坤達穿Paul Smith深藍色西裝外套3萬7800元、長褲1萬5300元、白色襯衫8800元、花卉領帶5800元；謝欣穎穿Paul Smith彩色條紋洋裝2萬4300元。（盧禕祺攝）

Paul Smith Dreamer系列男版長袖衛衣，1萬3300元。（Paul Smith提供

Paul Smith Dreamer系列襯衫式洋裝，2萬9800元。（Paul Smith提供）

女星謝欣穎和男星坤達昨（27日）合體出席Paul Smith秋冬新品發表，即將於下個月與柯佳嬿補辦婚宴的坤達，一襲深藍西裝現身，頗有新郎倌架式，雖還沒決定典禮上要穿什麼品牌，但他透露一切以「帥」為主，且想用領帶、領結玩出一些與眾不同的小心機。而在受邀賓客名單中的謝欣穎，更貼心提醒他，新娘最重視的就是服裝，新郎一定要買一套合適的西裝去陪襯新娘。

以繽紛色彩詮釋英式裁縫工藝的Paul Smith，藉2018秋冬系列賦予西裝全新定義，除了經典格紋、條紋等圖騰外，另受到英國插畫家埃德蒙杜拉克（Edmund Dulac）畫作啟發，擷取其中迷幻的午夜藍紫色調，設計出讓人驚豔的Dreamer系列。女裝則大量使用刺繡細節妝點，以大面積花卉圖騰，營造詩意浪漫情懷。

(中國時報)