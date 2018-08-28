穿Paul Smith秋冬新衣 謝欣穎預習坤達婚宴

Paul Smith Dreamer系列絨布鏈帶女包，2萬4300元。（Paul Smith提供）

友善列印
中國時報
報導、黃柏謙（輔大新聞實習生）
謝欣穎（右）、坤達穿Paul Smith秋冬新裝展現多彩英式風格，坤達穿Paul Smith深藍色西裝外套3萬7800元、長褲1萬5300元、白色襯衫8800元、花卉領帶5800元；謝欣穎穿Paul Smith彩色條紋洋裝2萬4300元。（盧禕祺攝）
Paul Smith Dreamer系列男版長袖衛衣，1萬3300元。（Paul Smith提供
Paul Smith Dreamer系列襯衫式洋裝，2萬9800元。（Paul Smith提供）

女星謝欣穎和男星坤達昨（27日）合體出席Paul Smith秋冬新品發表，即將於下個月與柯佳嬿補辦婚宴的坤達，一襲深藍西裝現身，頗有新郎倌架式，雖還沒決定典禮上要穿什麼品牌，但他透露一切以「帥」為主，且想用領帶、領結玩出一些與眾不同的小心機。而在受邀賓客名單中的謝欣穎，更貼心提醒他，新娘最重視的就是服裝，新郎一定要買一套合適的西裝去陪襯新娘。

以繽紛色彩詮釋英式裁縫工藝的Paul Smith，藉2018秋冬系列賦予西裝全新定義，除了經典格紋、條紋等圖騰外，另受到英國插畫家埃德蒙杜拉克（Edmund Dulac）畫作啟發，擷取其中迷幻的午夜藍紫色調，設計出讓人驚豔的Dreamer系列。女裝則大量使用刺繡細節妝點，以大面積花卉圖騰，營造詩意浪漫情懷。

(中國時報)

戴Swarovski幸運項鍊 Karlie Klo… 搶開學商機 機車祭高額優惠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。