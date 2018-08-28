搶開學商機 機車祭高額優惠

PGO主打「暑期學生專案獨享5000元獎學金」，圖為BON 125。（PGO提供）

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中國時報
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國民銷售冠軍KYMCO-GP 125符合6期環保，最低4萬3800元。（光陽提供）
KYMCO瞄準文青時尚族主打LIKE 125，特價6萬6800元，再送6000元配件精品。（光陽提供）
KYMCO-NEW Many 125加贈時尚精品配件。（光陽提供）
SYM FNX 125現正主打現金購車即享現扣3000元，送1年丟車賠車保障。（三陽提供）
SYM VEGA125購車即享三重送，最高1萬300元汰舊換新優惠、36期0利率、專屬安全帽。（三陽提供）
Gogoro 2 Delight粉紅突襲搭配許多專屬限定配備與設定，讓女孩放膽玩PINK。9月30日前搭配「低利貸」小資零負擔購車專案，加贈價值約1800元的首年車碰車保險。（Gogoro提供）

搶攻開學購車商機，機車品牌不僅推出主打車，同時提供禮券、加贈配備或免息分期等各式優惠，還有品牌舉辦巡迴體驗試騎，把握開學前有限的時刻爭取青睞。

年輕學子求新求變，因此即使車款未到大改款的期程，車廠還是會為其裝扮一番來吸引目光。KYMCO即為NEW Many 125免費贈送造型後保桿及復古後靠墊，並加碼1年丟車賠車保障，價值5600元。

巡迴試車體驗 學生有禮

Gogoro 2 Delight發表沒多久，但仍推出「Gogoro 2 Delight粉紅突襲」，有點像手機業者玩新色的手法，但動作頗大，不僅舉辦發表會、展覽，還有巡迴試車體驗活動，業者透露，2天快閃展期就吸引4000人次參觀。

SYM推出新車VEGA125，由於VEGA是天文學中測定亮度的標準織女星之名，即是取其引領車界潮流的意義，三陽為期開出銷售紅盤，新上市即推出現扣5000元首賣優惠，還有月付不到2000元的36期0利率，再送專屬安全帽。

此外，PGO針對不同車款提供學生購車優惠，例如超值車系BON 125及復古車系J-bubu，憑學生證購車即可得最高5000元獎學金，加上其他搭配的購車優惠，最高價值1萬4280元。YAMAHA也針對主打車CYGNUS X、BWS,R、JOG FS提供學生購車5000元應援金，還有1年丟車賠車保障。

(中國時報)

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