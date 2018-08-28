百貨美食新登場 千元有找啖龍蝦

2018年08月28日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

廣三SOGO即日起引進了來自日本的JAPOLI義大利餐酒館，來店按讚並打卡，即可免費享單杯紅酒或白酒或果汁1杯。（廣三SOGO提供）

廣三SOGO的「意思泰」泰式料理，蝶豆花炒飯，250元。（廣三SOGO提供）

京華城的鼎盛十里限定鎮殿之寶「波士頓活龍蝦海陸雙人鍋」，1688元。（京華城提供）

（文接C1）踏入下半年又迎來新一輪的百貨改裝，業者還是把火力集中餐飲美食上，像京華城就大舉首進北部首百貨店的「鼎盛十里」火鍋餐廳，主打每天新鮮食材直接配送，挑戰CP值最高的精緻鍋物吸家庭客；台中廣三SOGO則在本月一口氣引進了異國料理餐廳「意思泰」泰式料理及日本的「JAPOLI」義式餐廳，為周年慶開打做好準備。

京華城此次引進了由新竹來的「鼎盛十里」，為台北百貨首店之餘，占地更高達2層、共315坪，空間之大可提供282席的座位，而店內更以新鮮食材每日直送為賣點，不僅有現流魚片、東港鮮蚵，還有超大藍鑽蝦等，京華城限定的鎮殿之寶「波士頓活龍蝦海陸雙人鍋」每人千元有找，回饋親子家庭客群，用餐即可免費停車5小時，京華城表示，希望新的大型餐飲進駐，以高CP值的餐點、舒適的聚餐氣氛吸引更多家庭客，預計帶動餐飲業績達1成成長。

台中廣三SOGO則在本月一口氣引進3家新餐廳，打頭陣的包括剛開幕的「意思泰」泰式料理及日本的「JAPOLI」義式餐廳，當中「意思泰」為全台首推以泰國菜、精釀啤酒、泰式火鍋三者結合的新店型，目標攻下年輕新族群，而來自日本的「JAPOLI」也是進駐中部的首店，以日式口味打造義大利料理，並打出廣三SOGO獨家的主打烤雞及烤物，特設獨家透明烤箱能觀看燒烤過程，本月底還將有「頂園燒鵝」加入，希望藉獨家餐廳帶來更多人潮，為9月的周年慶做好準備。

統一時代百貨台北店本周五（31日）也將有來自日本的「咖樂迪咖啡農場」終於首進駐台北，主打人氣日本咖啡豆及異國特色食品的夢幻雜貨店，店中還有招待咖啡，讓消費者邊逛邊購物，為繁忙的轉運站帶來一點悠閒感，加上全新的星巴克外帶店開幕，即讓樓層飄滿咖啡香之餘，也延續了其早餐街的隨手帶概念，讓消費者更方便買到咖啡。

(中國時報)