才剛延長泰國遊客免簽待遇…泰簽漲價 張景森讚對台有利

2018年08月29日 04:11 中國時報 張理國 、 楊孟立 、 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

政務委員張景森表示，泰簽加收手續費，不會影響給予泰國免簽措施。（本報資料照片）

台灣繼續給予泰國免簽待遇，但是泰國團體簽證費自10月起，加收470元，引發國人批評政府交涉不力。行政院政務委員張景森昨表示，泰國調漲簽證費用是對泰國觀光不利，反觀泰國來台的觀光客會增加，對台灣是有利的。

行政院已宣布，8月起繼續給予泰國免簽證，試辦期至明年7月底。張景森說，即使泰國調漲台灣人赴泰團簽費用，亦不影響政府決定；泰國來台觀光每年約30萬人，台灣到泰國觀光約50萬人，雙方缺口很大，如果泰國簽證相關費用提高，台灣去泰國的旅客減少，有助改善赤字，對台有利。

遊泰旅客減少 助改善赤字

泰國貿易經濟辦事處10月1日起將在台北與高雄分別設立委外經營的簽證中心，處理簽證業務。泰國代表通才昨指出，辦事處只收1200元，但是台灣民眾認為泰國簽證是1500元，是因旅遊社多收了300元代辦費，而委託的簽證中心則是收取470元，實際上只是多了170元。

至於我國已經給予泰國民眾免簽試辦，泰國是否有可能給予我相同待遇？通才表示，雖有考慮，但有更多考量不能講出來，只能說「家家有本難念的經」，希望大家能理解。

外交部發言人李憲章強調，外交部與泰方密切聯繫，促請泰國給予國人更為寬鬆互惠的簽證安排。

但是張景森說，「哪有一個國家給對方免簽的條件，是看對方要不要給我們免簽？會有這種思維的人腦子才奇怪」，重點應在思考，泰客帶進來的利益，是否能彌補泰國不給我們免簽的損失，「簡單算個帳，就知道是划算的。」

泰辦事處喊冤 推託旅行社

張景森並指出，台灣開放泰國免簽以來，淨增加觀光客約19萬人，如果一個人花5萬元，台灣就增加100億元的觀光收入，「在乎那點簽證費用要幹嘛？」對泰國來說，如果台灣去的人是50萬人，假設因簽證費用調高，而減少10％的人，就等於減少了5萬人，這5萬人留在國內消費也不錯。

(中國時報)