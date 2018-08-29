一場水患淹出綠營的腐化！新聞透視－民進黨吃夠夠 鐵票選民愛嘸對人

2018年08月29日 04:11 中國時報 周曉婷

總統大選嘉義縣得票率

823水災一路從屏東、高雄淹到台南、嘉義，綠營鐵票倉慘變汪洋，24日災區民眾和惡水拚搏之際，副總統陳建仁舉家在金門享受天倫樂，行政院長賴清德則嗆批評治水破功的人「去當上帝」，蔡英文總統25日搭裝甲車微笑揮手勘災猶如跑選舉場，一場水患不只讓府院未能苦民所苦的心態現形，也淹出民進黨把南台灣支持者吃夠夠的嘴臉。

施政膨風 未能苦民所苦

早期南台灣農村社會、重工業及加工出口區發展模式，農工階層的苦悶寄託在穿布鞋走街頭起家的民進黨身上，「趁食人」找到情感寄託與情緒出口，南台灣高支持度讓綠營人士在歷次選舉屢有斬獲，深耕綠化之後，甚至形成牢不可破的鐵板票倉。

豈料，完全執政之後的民進黨，從布鞋換穿皮鞋，劣化速度之快，遠非支持者所能想像。尤其，蔡政府執政2年多來，文青囈語及幹話治國作風，治水等施政膨風以致於遇上天災即消風，面對批評非但沒有反省能力，嗆聲式的回應顯示內鬥內行，治國卻是沒半步。

醫師出身的行政院長賴清德本該有「醫者父母心」的慈悲心，對823水淹南台灣先是空泛指稱「台灣比日本更具防災韌性」，一席「上帝說」更挨批無視受災居民家園泡水的痛苦，為幹話語錄再添一筆。

幹話連連 傲慢急卸責

至於過去以宗教家情懷及親切態度讓庶民百姓頗有好感的副總統陳建仁，在水患嚴重時按原訂行程帶家人出遊，顯然他也覺得水患期間開心度假不妥，戴帽子及口罩遮臉反讓心虛欲蓋彌彰。

2016年民進黨在總統大選勝選的那一晚，當時的總統當選人蔡英文以嘶啞的聲音要支持者不可驕傲，要「謙卑、謙卑、再謙卑」，證諸兩年來的執政表現，向來被民進黨視為選票提款機的南台灣選民，眼見執政團隊面對水患及外界批評時，急於以降雨量卸責及傲慢輕佻態度，選錯人的苦楚恐怕不亞於淹慘的酸楚。

(中國時報)