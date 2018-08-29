災情前聚餐遭罵翻 淹大水照玩頻辯解！薛香川下台 陳建仁還在拗

副總統陳建仁。（本報系資料照）

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中國時報
／台北報導
時任政院祕書長薛香川因八八風災與岳父過父親節，遭到綠委圍攻而下台。（本報資料照片）

中南部淹水，大家忙救災，副總統陳建仁帶著全家赴金門度假，許多人想起在2009年八八風災時，藍營也有陪岳父吃飯的前行政院祕書長薛香川。但是2人情況並不相同，薛香川是在小林村尚未有災情前，陪岳父吃飯，而陳建仁是在中南部淹水後，繼續家族旅遊，民進黨當年把薛香川罵到臭頭，如今卻百般替陳建仁辯解，兩套標準天差地遠。

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2009年薛香川被爆料8月8日晚間與家人到福華飯店用餐，薛事後解釋，當天他加班到晚上7點，因是父親節才陪95歲的岳父吃粥，用餐後又繼續忙公務到半夜12點半。

儘管如此，薛香川仍飽受綠營重炮抨擊，當時擔任民進黨主席的蔡英文說，她氣得「想砸電視」，綠委邱議瑩也說「氣到快中風」，迫使薛香川在8月19日請辭。

當年莫拉克颱風是在8月7日深夜登陸，8日下午出海，之後全台降下豪雨，災情最慘重的高雄小林村滅村案，則是發生在9日，也就是說薛香川在用餐時，沒有人知道隔天會發生慘重災情。

至於此次的中南部豪大雨，則是發生在8月23日，當時高雄、台南、嘉義已多處傳出淹水，被居民罵翻，中南部部分縣市緊急宣布當晚停班停課，24日則是全日停班課。

陳建仁是在8月24日上午全家搭乘遠東航空班機抵達金門，展開3天2夜的大小金門之旅，這段期間，賴揆、蔡英文和陳菊已兵分三路前往各地勘災，但陳建仁與家人仍全程完成旅遊，遊興不因南部災情而稍減。

為避免消息曝光，陳建仁出入公共場所刻意戴帽子與口罩，甚至要求金門酒廠一周內不要發布他到訪的照片，顯然清楚這種時機並不適宜出遊。

不過相較於當年薛香川被逼下台，此次陳建仁有綠委相護，對於外界批評，陳建仁僅透過府發言人表示，儘管職務上沒有法定災防職權，但對身為政府團隊一員，造成國人觀感不佳，團隊蒙受批評，他「相當過意不去，並向國人致上歉意」。難道這就是蔡英文的「謙卑、謙卑、再謙卑」？

(中國時報)

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