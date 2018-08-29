藍委轟 荒唐又冷血的民進黨政府

2018年08月29日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

副總統陳建仁被抓包在中南部飽受水患之苦時，竟然與家人前往金門觀光旅遊，國民黨立委楊鎮浯昨在臉書上批評，今年「八二三炮戰」60周年，三軍統帥竟然缺席，對金門鄉親不夠尊重，結果又被發現在「八二三水患」期間，陳建仁竟在金門旅遊，「該來時不來，不該來時來，荒唐又冷血的民進黨政府。」

楊鎮浯表示，60年前「八二三炮戰」傷亡慘重，確保了台澎金馬的安全；蔡英文身為中華民國總統及三軍統帥，竟缺席8月23日在金門舉行的紀念儀式，對當年浴血奮戰，甚至犧牲性命的烈士及其眷屬情何以堪？對落下47萬多發炮彈的金門與承受苦難的鄉親們，極不尊重。

楊鎮浯指出，就連前總統陳水扁都兩度到金門參加紀念活動，蔡英文卻因為意識形態與政治因素刻意不來，這已經夠令人萬分遺憾了，民進黨副祕書長徐佳青還補上一刀說，八二三是「共產黨和國民黨打仗」，不是跟民進黨打仗，根本不值得紀念，以狹隘的政黨利益扭曲這場戰役的神聖價值，是汙辱了中華民國，更是在金門的這段歷史傷口上灑鹽，「深感不齒與痛心。」

楊鎮浯表示，更令人匪夷所思的是，八二三中南部暴雨成災，當災民最需要政府慰助時，竟傳出陳建仁24日帶家人到金門度假3天，副總統彼時理應襄助蔡總統帶領行政團隊全心投入救災，卻帶著全家人來金門遊玩，毫無同理心，可說到了冷血的地步。

楊鎮浯認為，政府高官來與不來金門，考驗著民進黨的智慧，也在挑戰金門鄉親以及全國人民的觀感與底線。

(中國時報)