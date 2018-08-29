評論－一碗粥逼走政敵 今被批剛好而已

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中國時報

中南部飽受水患之苦，考驗著民進黨政府應變災害的能力，但在一連串政府高官失言、失態事件傳出下，民進黨政府已經聲望掃地；民進黨在野時，以父親節的一碗粥逼走前行政院祕書長薛香川，如今執政權在手，做得不好被人批，就怨不得人，淹死民進黨的，也是過往累積下來的政治口水。

確實，救災是全民的事，無論如何都該以解決水患為首要目標，實在不需要藉災害發政治財，是全民同心協力的一刻而不該是噴政治口水的舞台，不過這個執政黨，似乎噴慣政治口水，千錯萬錯別人錯，被罵了才反駁委屈，要大家不要謾罵，這種心態造就了一連串的錯誤。

尤其綠委只問顏色不分是非最讓人搖頭。綠委段宜康、邱議瑩怒轟國民黨高雄市長參選人韓國瑜在淹水時跑去參加活動唱歌跳舞，而忽略他也去勘災的事實，又讓人覺得實在大搞兩套標準，原來民進黨可以斷章取義地抹黑，而不能容忍一個老百姓拿著手機跟在總統身後直播半小時以上的影片。

副總統陳建仁的金門行更讓這場府院黨驚奇之旅「火上加油」，蔡政府都不參加八二三炮戰紀念活動了，陳建仁還剛好挑「隔天」到金門旅遊，而8月23日當天已經開始淹水，陳建仁理應可以低調取消行程，但他仍然前往觀光。

若對照民進黨過去對薛香川的要求，陳建仁是不是也該辭職道歉，民眾是不是也可以「氣到中風」、「氣到砸電視」？

救災最不缺的就是政治口水，但看看如今針對著政府而來的種種質疑，哪些不是過去民進黨拿來檢驗國民黨的質疑？既然當家了，就不要嫌麻煩，也不要淪為鄉民，只會跟人民鬥嘴鼓，淹死民進黨的，就是民進黨自己的政治口水。拿出本事，把水治好，人民才會有感。

(中國時報)

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