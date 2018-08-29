掌潭村泡水6天 家當去了了

82歲林姓阿嬤人雖幸運逃出掌潭村淹水區，但一想到當時大水來得又快又急，至今仍餘悸猶存，直說比88風災還嚴重。（張伊珊攝）

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中國時報
／現場直擊
為免宵小打劫，10多位村民組成自救會，搭帳篷充當臨時指揮所，守在白水湖交流道路旁。（張伊珊攝）
國軍這次動員數萬人前往南部救災。圖為官兵28日在嘉義縣協助災民儘速恢復正常生活。（陸軍第十軍團提供）
東石鄉掌潭村淹水大事記

823大水漫過嘉縣沿海鄉鎮，東石鄉掌潭村掌潭聚落泡水長達6天，村內汪洋一片，水深最高曾淹過1層樓，道路成水路，社區100多戶、200多人緊急撤離，居民措手不及，匆匆拿了手機和錢包搭上膠筏逃命，甚至有村民抱著神主牌逃難。有人在安置所數夜無眠，只想問「什麼時候才能回家？」

比88風災還嚴重

安置港口宮的82歲掌潭村林姓阿嬤，一想到大水快又急，餘悸猶存地說「比88風災還嚴重，水淹3尺多」，家當「攏總去了了」，說著說著眼泛淚光，偶爾看向家的方向，無奈眼神透露數不清的難過。

目前掌潭聚落僅剩空蕩蕩泡水屋，為免宵小打劫，10多位村民組成自救會，搭帳篷充當指揮所，日夜守在台61線白水湖交流道路下方。50多歲的江姓夫妻，多年前返鄉接手家中養殖漁業，約3甲地台灣鯛魚池，好不容易事業起步，但突如其來大雨，讓家產化為烏有，損失至少600萬元，10年心血一次歸零，2人想到未來，悲從中來。

夜裡，掌潭村大雨仍下不停，村民只想問，「家園何時能不淹水？」同病相憐的人互相打氣，甚至苦中作樂，在自家門口撈魚蝦加菜外，尚不知苦的小朋友趁機玩起水，出入划著膠筏雖有趣，但問起想不想回家洗澡睡覺，小朋友也沈默。

出入都得划膠筏

出入災區救災團體多，警義消在第一時間前進淹水區救援，許多民間救災單位成員與受災民眾非親非故，仍一馬當先投身災區，像嘉縣水上救生協會成員，得知有喪家進退無路，蓋棺無法出殯，二話不說步行涉水來回8公里，護送靈柩走出淹水區，讓往生者家屬暫時安心，災區因積水未退孳生大量細菌，水色由淺轉深，且需抗阻水流徒步前進，仍堅持完成任務，無私精神令人動容。

(中國時報)

抽水機調度慢 天災也是人禍

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