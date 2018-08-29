卸任前淹水慘 張花冠疲態盡露

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

823水患重創南台灣，嘉義縣災情慘重，也意外成主戰場。短短7天內，蔡總統二度到嘉縣視察災情，連行政院長賴清德也計畫今天第三度深入嘉縣災區，讓之前不斷向中央喊話、盼獲關愛眼神的縣長張花冠，卸任前因水災受到矚目，恐怕心裡是五味雜陳。

嘉縣8年800億和6年600億共爭取到百億元治水預算，經費比起高雄市或台南市並非特別多，但畢竟嘉縣沿海地層下陷嚴重，多處村落位處低窪地區，平原區又有區域排水整治問題，治水預算永遠嫌不夠。

縣府每年都向中央部門爭取水利設施預算，小至村落排水，大至滯洪池、堤防補強加高工程，施工動作頻仍，原本低窪區居民，寄望各項治水工程就此擺脫淹水宿命，豈料一場823水災，東石掌潭、西崙等地淹水災情更甚以往，即將卸任的縣長張花冠雖在23日從土耳其返台即直奔淹水區勘災，飽受水患之苦的受災戶依然不領情，除怒罵縣府治水無方，白白浪費錢，甚至在她前往掌潭村勘災時，還怒指「縣長妳不用來了」！

「free style無極限」的張花冠擅搏版面，平日和鄉親互動也算融洽，任期剩不到4個月，日前才開心出訪土耳其，回來就捲入水患，連日疲於奔命，光鮮亮麗不再，取而代之是一臉疲態，近日與蔡總統、賴揆勘災更是一再被嗆，不同黨派民眾紛紛開罵，張花冠也只能摸摸鼻子照單全收。

地方人士指出，縣府治水工程分配不致大小眼，所以這回受災，地方相互推諉政治責任聲音並不多，反倒中央高官一來再來，不免讓人嗅到一股較勁味，只是這回舞台輪到嘉義縣罷了！

(中國時報)

評論－一碗粥逼走政敵 今被批剛… 代理市長治水亂 責任推給老天爺

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。