卸任前淹水慘 張花冠疲態盡露

2018年08月29日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

823水患重創南台灣，嘉義縣災情慘重，也意外成主戰場。短短7天內，蔡總統二度到嘉縣視察災情，連行政院長賴清德也計畫今天第三度深入嘉縣災區，讓之前不斷向中央喊話、盼獲關愛眼神的縣長張花冠，卸任前因水災受到矚目，恐怕心裡是五味雜陳。

嘉縣8年800億和6年600億共爭取到百億元治水預算，經費比起高雄市或台南市並非特別多，但畢竟嘉縣沿海地層下陷嚴重，多處村落位處低窪地區，平原區又有區域排水整治問題，治水預算永遠嫌不夠。

縣府每年都向中央部門爭取水利設施預算，小至村落排水，大至滯洪池、堤防補強加高工程，施工動作頻仍，原本低窪區居民，寄望各項治水工程就此擺脫淹水宿命，豈料一場823水災，東石掌潭、西崙等地淹水災情更甚以往，即將卸任的縣長張花冠雖在23日從土耳其返台即直奔淹水區勘災，飽受水患之苦的受災戶依然不領情，除怒罵縣府治水無方，白白浪費錢，甚至在她前往掌潭村勘災時，還怒指「縣長妳不用來了」！

「free style無極限」的張花冠擅搏版面，平日和鄉親互動也算融洽，任期剩不到4個月，日前才開心出訪土耳其，回來就捲入水患，連日疲於奔命，光鮮亮麗不再，取而代之是一臉疲態，近日與蔡總統、賴揆勘災更是一再被嗆，不同黨派民眾紛紛開罵，張花冠也只能摸摸鼻子照單全收。

地方人士指出，縣府治水工程分配不致大小眼，所以這回受災，地方相互推諉政治責任聲音並不多，反倒中央高官一來再來，不免讓人嗅到一股較勁味，只是這回舞台輪到嘉義縣罷了！

(中國時報)