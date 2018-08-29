代理市長治水亂 責任推給老天爺

2018年08月29日 04:11 中國時報 洪榮志 、 李義 ／綜合報導 ／綜合報導

持續暴雨讓南台灣成為水鄉澤國，但水患嚴重的高雄市、台南市，原任市長都高升中央，由代理市長「監國」。面對原任治水破功留下的爛攤子，兩市代理團隊不僅都有「擦不乾淨屁股」的無奈，救災補助也標準不一，惹人非議。

超大豪雨肆虐南台，台南市37個行政區逾半淹水。水利專家出身的代理市長李孟諺卻否認治水破功，還感慨台南採24小時降雨量250至280毫米的10年防洪標準，但此次強降雨6小時高達250至260毫米，已超過防護標準，達致災性降雨量，下在任何地方都淹水。

此論調與行政院長賴清德說詞無異，直接將責任推給老天爺，明顯看出代理團隊無視老百姓飽受連年淹水之苦，仍試圖全力維護賴清德自誇的「3年解決30年淹水痛苦」治水政績。

尤其，對淹水災戶補助標準，台南市府更配合中央步調，僅針對屋內水淹50公分以上者，發放政院救助金2萬元及市府救助金5000元；相較高雄、台中等同為綠營執政直轄市，不管淹水高低均發放災戶1萬5000元救助金，台南顯得格外「小氣」。

同樣是代理的高雄代市長許立明，也被網友酸指，因代理市長沒競選政治責任壓力而無心市政，連放假都放到手忙腳亂；中央規定SOP是清晨4點半前公布，哪有早上6點12分宣布停班課？住遠的人早就出門，等到學校、工廠，才知白跑，回家又遇淹水道路阻塞，還有人3個小時後才回得了家。

縱使坐鎮防災中心6天的許立明難掩倦容，透露決策過程內心確經一番掙扎，雨勢何時停歇無人能判定，明知時間太倉促，但總比市民因大雨發生危險，兩害相權取其輕，他願承受罵聲，因此決定清晨6點12分停班課，並公開致歉，但仍得擔起決策太慢失誤。

先前號稱花媽政績的15座滯洪池，雖然市府自豪這波暴雨發揮功能，但因部分排水系統不良，甚至可能連續多日豪大雨達飽和程度，昨也出現多處道路水流成河，市府實應針對極端天候檢討未來方向。

(中國時報)