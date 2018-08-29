躺著選都行 屏縣長決策荒腔走板

友善列印
中國時報
／屏東報導

年底屏東縣長選舉潘孟安的對手不強，導致縣府團隊輕忽怠慢，該放假不放，卻選在別縣市上班時放假，決策荒腔走板。24日和28日都從清晨開始降豪大雨，上班上課前早有多處積水或落石導致道路不通，縣府卻只死抱數據行事，不會依實際狀況判斷，引發民怨日盛。

國民黨長期未經營屏東，年底選舉倉促推出前立委蘇清泉應戰，可能因無心戀戰，導致打起選戰有氣無力，加上縣黨部因黨產問題焦頭爛額，自顧不暇，才讓地方譏諷潘孟安「躺著就能當選」。

地方人士說，就因沒對手才讓潘孟安團隊有恃無恐，從這幾波淹水災情決策清楚可見。屏東縣24日獨步為中南部唯一未放假縣市，結果大雨滂沱；27日是全台唯一放假縣市，當天卻風雨不大，被譏「補假」；28日則是豪大雨，高雄都放了，同一生活圈的屏東卻未放，讓人傻眼。

屏東縣新園、萬丹、屏東市、麟洛、長治等鄉鎮28日累積雨量都破300毫米，大雨造成多條通往屏東市主要道路，不是封閉就是僅單線通行，交通堵塞，許多上班上學民眾都被塞在車陣。

蔡姓民眾載小孩到國中新訓，卡在台1線車陣中，短短1.5公里路程走50公鐘。江姓民眾騎車上班塞1小時，穿雨衣還淋得全身溼，他氣憤地說，一路上又是積水又是坑洞，險象環生，簡直像障礙賽。

憤怒網友留言灌爆潘孟安臉書，「縣長你不要再睡了，現在騎車出來看看！」「沒什麼大風雨停班停課，下大雨結果上班上課？這TMD鬼標準哪來的？」「為何你的判斷總是跟別人不一樣？」

網友怒批，高屏同樣大雨，高雄市上午6時12分停班課，代理市長許立明還因決策太慢向市民致歉；反觀屏東，潘孟安看著大雨直下卻無作為，甚至說聲抱歉都沒有，實在傲慢至極。

(中國時報)

代理市長治水亂 責任推給老天爺 國民黨譏諷林峯正羞辱自己父親

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。