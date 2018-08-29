躺著選都行 屏縣長決策荒腔走板

2018年08月29日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

年底屏東縣長選舉潘孟安的對手不強，導致縣府團隊輕忽怠慢，該放假不放，卻選在別縣市上班時放假，決策荒腔走板。24日和28日都從清晨開始降豪大雨，上班上課前早有多處積水或落石導致道路不通，縣府卻只死抱數據行事，不會依實際狀況判斷，引發民怨日盛。

國民黨長期未經營屏東，年底選舉倉促推出前立委蘇清泉應戰，可能因無心戀戰，導致打起選戰有氣無力，加上縣黨部因黨產問題焦頭爛額，自顧不暇，才讓地方譏諷潘孟安「躺著就能當選」。

地方人士說，就因沒對手才讓潘孟安團隊有恃無恐，從這幾波淹水災情決策清楚可見。屏東縣24日獨步為中南部唯一未放假縣市，結果大雨滂沱；27日是全台唯一放假縣市，當天卻風雨不大，被譏「補假」；28日則是豪大雨，高雄都放了，同一生活圈的屏東卻未放，讓人傻眼。

屏東縣新園、萬丹、屏東市、麟洛、長治等鄉鎮28日累積雨量都破300毫米，大雨造成多條通往屏東市主要道路，不是封閉就是僅單線通行，交通堵塞，許多上班上學民眾都被塞在車陣。

蔡姓民眾載小孩到國中新訓，卡在台1線車陣中，短短1.5公里路程走50公鐘。江姓民眾騎車上班塞1小時，穿雨衣還淋得全身溼，他氣憤地說，一路上又是積水又是坑洞，險象環生，簡直像障礙賽。

憤怒網友留言灌爆潘孟安臉書，「縣長你不要再睡了，現在騎車出來看看！」「沒什麼大風雨停班停課，下大雨結果上班上課？這TMD鬼標準哪來的？」「為何你的判斷總是跟別人不一樣？」

網友怒批，高屏同樣大雨，高雄市上午6時12分停班課，代理市長許立明還因決策太慢向市民致歉；反觀屏東，潘孟安看著大雨直下卻無作為，甚至說聲抱歉都沒有，實在傲慢至極。

(中國時報)