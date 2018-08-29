抽水機調度慢 天災也是人禍

2018年08月29日 04:11 中國時報 葉書宏 、 李義 、 王莫昀 ／綜合報導 ／綜合報導

大水肆虐，中央災害應變中心人員指出，災防中心雖23日晚間開設，但因屬「熱帶低氣壓」，指揮單位由消防署轉經濟部水利署，缺統整經驗，速度、層級都不夠；而地方政府輕忽災害，第一時間婉拒人員、抽水機組進駐，這除了是天災，也是人禍。

災害應變中心輪值人員表示，災害應變中心開設後，各單位負責詢各縣市需求，由指揮官裁示。台灣常遇颱風、地震，都由消防署負責，內政部長任指揮官；這次改經濟部負責，整合速度不如以往。

應變中心人員透露，經濟部不像內政部消防署，負責多次颱風、地震整合，經濟部欠缺統整規畫能力，卻又推給氣象局資料不準，導致災情嚴重。

另，地方縣市政府太大意。以高雄為例，災害應變中心曾詢是否向他縣市調派人力與抽水機，高市婉拒；但隔天賴清德視察時，竟向賴爭取治水經費。

應變中心人員研判，第一時間讓「北機南運」應可助民眾脫離淹水，水利署輕忽災情，缺乏整合能力，是災情加劇原因之一。

不過對此，經濟部官員強調，是依雨量資料調度。一開始，依氣象局資料，主要降雨落在高屏、台南，但面對嘉義降雨驚人，地方政府申請支援，即向中、北部及宜蘭抽調。23日起陸續出動大型抽水機支援各縣市，包括支援嘉縣14部、屏東縣4部，台南市共38部。至25日，除嘉義原來即長期布建的138部抽水機外，經部又徵調馳援百餘部，台南最多支援量也達56部。官員說，救災不力是很嚴厲的指控，事實是，經濟部並未不借或故意拖延。

(中國時報)