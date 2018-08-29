國民黨譏諷林峯正羞辱自己父親

2018年08月29日 04:11 中國時報 季節 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

黨產會主委林峯正28日在廣播節目表示，儘管被黨產會調查的單位認為黨產會是在清算鬥爭，但黨產會手段已很溫和，沒有要求這些單位返還過去的資產、薪水，而是將目前「吃剩的、用剩的」公產歸還給國家。對此，國民黨發言人洪孟楷回嗆，「吃剩說」難道是在諷刺林父林時機擔任國民黨職務時，手腳不乾淨嗎？

林時機受栽培、任黨職

洪孟楷說，林時機過往深受國民黨栽培，如果真有這樣事實發生，那林峯正是否也吃了不少？林峯正要不要告訴大眾是否曾吃過用過？

洪孟楷批評，林峯正上任時說要上窮碧落、下黃泉去追查國民黨產，就已是先入為主的選擇性辦案，身為一個行政機關負責人，如果都是用針對性、情緒化的言詞與角度來行政，國家公器將淪為民進黨對付政黨的工具。所謂不當黨產與否，絕非任何一個人說了算，目前相關違憲審查仍在進行中，林峯正真的大可不必氣急敗壞，身為律師卻毫不了解我國法治精神，實在貽笑大方。

洪孟楷說，林就任主委已經快滿一年，可以想像現在急著要繳出成績，以獲得上面關愛眼神，雖說民進黨對於酒駕的容忍極高，可以放任其擔任黨產會主委職務，但這種搖尾乞憐似的力求表現，實在有辱行政部門形象。

林峯正昨傍晚在電台反擊表示，當初蔡政府找他接手黨產會時，因其父身分讓他考慮了一段時間，他曾經提出疑慮，結果得到的回應是「你就去做，不用考慮自己的父親是誰」。林峯正還說，自己從沒加入國民黨或民進黨，只是時代力量創黨黨員。

批林搖尾乞憐力求表現

針對有人質疑為何黨產會不查民進黨或李登輝、宋楚瑜的相關基金會，林峯正說，黨產會人力有限，只能先從核心查起。況且，如果是民間人士捐贈的錢，除非當事人聲稱是被迫捐贈，就跟黨產條例無關。如果這些基金會的錢，是由政黨轉過去，或者由公產變黨產再變為私產，才有問題，歡迎各界提出檢舉。

(中國時報)