198萬公投連署書塞車 幸福盟跳腳

2018年08月29日 04:11 中國時報 張理國 、游昇俯／台北報導 、游昇俯／台北報導

國民黨送反深澳電廠及反核食公投連署案，黨工與中選會人員仔細清點送件箱數。 （劉宗龍攝）

由下一代幸福聯盟發起的「愛家公投」連署，28日上午正式將198萬2100份連署書送交中選會，但因國民黨日前才送交「反空汙」等三公投案連署書逾145萬份，中選會以行政作業處理不及，拒收「愛家公投」連署書。幸福盟理事長曾獻瑩怒批，中選會「行政疏失、怠惰」，若是因此耽擱了公民權行使，相關責任中選會要負嗎？

中選會昨受理公投案2階連署收件，最尖峰時段共有5項公投案分別在現場排隊及受理中，一度塞爆收件處，宛如快遞倉庫。對於過程中引發下一代幸福聯盟不滿，指控延誤受理公投。中選會強調，一切依法處理，並未延誤受理公投案，今天上午就會受理愛家3公投。

為了趕上年底公投綁大選，幸福盟「愛家公投」在8月底前順利通過連署門檻，共收到包括「婚姻定義公投」67萬8550份、「適齡性平教育公投」67萬100份，以及「婚姻以外形式保障同性二人權益公投」63萬3450份連署書，總計198萬多份，於昨日造冊送交中選會。

曾獻瑩表示，8月中即確定此次公投三案都能達到28萬份連署門檻，實際收到超過200萬份連署，但為了趕上月底造冊送件，因而實取198萬2100份。他強調，年底公投是「基本價值的抉擇」，社會可以變，但家庭從未變，家庭是一切的基礎，破壞了就不可逆轉，「台灣經得起做白老鼠嗎？」

中選會昨採輪班制，加速處理公投案，在傍晚處理完畢國民黨公投案後，已讓愛家3公投198萬多份的連署書移置室內擺放；不過，由於中選會採一案一案處理方式，昨日分別處理國民黨所提的2、3案，加上愛家3公投，最高峰時一度有5個案子在收件現場「塞車」，下一代幸福聯盟昨將愛家3公投送到中選會時，因為沒有地方擺放198萬多份連署書，被迫將連署書一字排開放在玻璃門外，聯盟並抱怨中選會拒收連署書。中選會發言人陳朝建強調，完全沒有拒收，也沒有延遲收件。

陳朝建說，中選會依法一案一案受理，但有媒體質疑，中選會是依什麼法決定一案一案處理，陳朝建解釋，中選會是依照公投法規定，並依照行政程序法給予行政指導，從過去以來舊公投法時代到現在，處理標準都是一致的。

陳朝建說，中選會已用最大人力處理公投案，每天大約有70到100人固定清點連署書。

(中國時報)