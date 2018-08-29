堅持1案1案處理 挨轟不能這樣搞

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中國時報
／台北報導

藍3項公投案昨經中選會受理完畢，除第一案反空汙公投疑似因連署問題遭刷掉8000多份連署書，其餘「反深澳」及「反核食」公投，連署書份數不減反增，有可能是國民黨點收時統計有誤。曾銘宗昨則對中選會受理連署書的流程感到不滿，呼籲中選會不能一次只處理一案，讓象徵公民參與的連署書堆得滿坑滿谷。

中選會一連2天收到數百萬份的公投連署書，其中出錯的案件不少，中選會官員表示，國民黨的連署書有些「怪怪的」，像是相同筆跡的連署書有很多份，還有相同姓名的連署書重複出現等等。其中國民黨「反空汙」公投原送件49萬6444件連署書，經中選會點收後為48萬8125件，可能有8000多件連署書遭到剔除；但奇怪的是，「反深澳」公投，國民黨自估連署書有48萬2507份，但中選會點收後的份數卻有48萬8825；另外「反核食」公投，國民黨自估有47萬8015，但點完後也增加成為48萬5643份，2項公投連署書都不減反增，有可能是連署書數量龐大，導致點收有誤。

另一方面，昨日一早7點就到中選會遞件的曾宗銘表示，也對中選會地上堆滿公投連署書表達不滿，他要求中選會處理公投案不可以一案一案處理，像是下一代幸福聯盟昨送來公投案，中選會就要立刻接受，「哪個行政機關說要處理1件只收1件，中華民國行政機關沒有這樣處理的」，人家遞件你就必須收，萬一沒辦法處理也要找空間儲存，再慢慢處理。

(中國時報)

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