泰簽漲價 旅行公會喊抵制

泰國駐台代表通才表示，簽證費另加手續費是為改善簽證品質，並拿出改良後的包裝（左手）與過去的塑膠袋（右手）比較，強調收送件品質有所提升。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導

泰國簽證10月委外辦理需增加費用470元，旅行商業同業公會全國聯合會表示，不排除發動抵制，號召民眾拒絕前往泰國旅遊。

旅行公會理事長蕭博仁指出，泰簽10月要增加470元，已經造成旅行業者的反彈和困擾，消費者也不滿，會再諮詢會員意見，不排除要有抵制作為。

旅遊業者透露，公會抵制可能的作法，包括呼籲民眾不要去泰國玩、泰國旅遊商品下架、業務員銷售說明時跟民眾說明泰國對台灣不友善等等，不過最後還是要看公會的決議。

東南旅行社指出，泰國團體今年銷售不錯，目前四天三夜機加酒價格萬元有找，現在正規畫跨年假期、明年寒假春節商品，但10月泰簽加收470元後，赴泰旅遊的費用一定會再調整，且簽證費近2000元大概占團費的20％，若加上公會抵制，恐影響台灣旅客遊泰意願，影響程度則還要再觀察。

至於傳聞泰國擬給大陸免簽證，因此調漲台灣簽證費彌補收支，蕭博仁表示，僅聽說泰國對各國全面漲簽證費，並未聽聞彌補一事，但還要請外交部確認。

泰國貿易經濟辦事處代表通才昨在記者會表示，很多旅行業者用紅白塑膠袋裝著護照等資料，「就像買魚的袋子，只差沒魚腥味」，質疑業者的作法。優質旅行發展協會理事長李奇嶽聽聞，認為這根本是汙辱人，他說，不清楚其他家做法，但只要是自己的旅行社，一定用信封袋或公文袋裝著，不會隨便用塑膠袋，批評泰辦態度跋扈，更何況旅行社還是把旅客送到泰國的公司。

(中國時報)

堅持1案1案處理 挨轟不能這樣搞 新南向不對等 受害的是民眾

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