三字經音檔外洩 柯競辦內訌

台北市長柯文哲（右圖，季志翔攝）28日參加中華民國資訊軟體協會所舉辦的「資訊服務產業策略會議」，針對媒體詢問他的競選辦公室主任黃建興（左圖，王英豪攝），遭網友爆料「髒話譙同仁」一事沒有表示意見，對著媒體做出了噓的手勢。（季志翔攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲連任聲勢強，但競選總幹事人選未定、競選辦公室甫開張又接連出包，28日爆出競辦主任黃建興以3字經飆罵下屬，後又有內部群組訊息外洩，發言人林筱淇、幕僚陳雨鑫在自家群組要求黃道歉，據了解，柯眼見自家陣營陷入大亂鬥，有意讓身兼市府顧問的老同學李文宗轉戰競選辦公室，重整柯家軍腳步。

柯辦總幹事遲未定案

選戰倒數87天，柯陣營輔選大將邱昱凱、黃建興、陳景峻、蔡壁如等人陸續就定位，但內鬥傳言從未斷過，柯前天才緩頰「多頭馬車的情況，全世界都有」，不過，昨黃建興飆罵事件，也讓內部互打全都露，加上柯辦總幹事遲未定案，柯家軍群龍無首，內憂外患不斷。　昨自稱是柯競辦工作人員的網友在PTT爆料，當天同仁因有其他工作，無法全程參與會議，沒想到，黃仗著柯文哲的名義，公開訓斥羞辱同仁。被公布上網的爆料音檔清楚錄到黃飆罵內容，「要洩消息的去洩消息！每個禮拜一次的選舉會議，市長為了讓大家有參與感，一起決定事情，你們竟然中途離席！甚麼東西呀！X他媽的！X！」據悉，黃當天飆罵40分鐘，讓不少初次參與選舉的人員嚇傻眼。

核心成員被批割稻尾

該名網友也點名，黃建興和邱昱凱整天都在說，網路義勇軍、PTT的風向都由他們操作，瘋狂「割稻尾」向柯邀功，暗批2人是「狐假虎威的胎哥狼！」

對於飆罵事件，柯文哲也認為應該道歉，競辦發言人林筱淇雖出面護航，黃已數度向同仁致歉，也承諾日後避免使用情緒性字眼，不過，隨即又爆出林和陳雨鑫在群組內要求黃建興道歉的截圖。知情人士也透露，柯已火速找來李文宗，盼早日終止柯辦的戰國時代。

由於競辦接連出包，外傳柯文哲屬意小野出任總幹事，對此，柯昨也鬆口說，「有在談啦！」他指出，總幹事最重要不是凶悍，而是能夠協調；小野則低調表示，目前未接獲徵詢。

(中國時報)

新南向不對等 受害的是民眾 侯酸蘇姚合體「太為難他」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。