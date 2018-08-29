三字經音檔外洩 柯競辦內訌

2018年08月29日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲連任聲勢強，但競選總幹事人選未定、競選辦公室甫開張又接連出包，28日爆出競辦主任黃建興以3字經飆罵下屬，後又有內部群組訊息外洩，發言人林筱淇、幕僚陳雨鑫在自家群組要求黃道歉，據了解，柯眼見自家陣營陷入大亂鬥，有意讓身兼市府顧問的老同學李文宗轉戰競選辦公室，重整柯家軍腳步。

柯辦總幹事遲未定案

選戰倒數87天，柯陣營輔選大將邱昱凱、黃建興、陳景峻、蔡壁如等人陸續就定位，但內鬥傳言從未斷過，柯前天才緩頰「多頭馬車的情況，全世界都有」，不過，昨黃建興飆罵事件，也讓內部互打全都露，加上柯辦總幹事遲未定案，柯家軍群龍無首，內憂外患不斷。 昨自稱是柯競辦工作人員的網友在PTT爆料，當天同仁因有其他工作，無法全程參與會議，沒想到，黃仗著柯文哲的名義，公開訓斥羞辱同仁。被公布上網的爆料音檔清楚錄到黃飆罵內容，「要洩消息的去洩消息！每個禮拜一次的選舉會議，市長為了讓大家有參與感，一起決定事情，你們竟然中途離席！甚麼東西呀！X他媽的！X！」據悉，黃當天飆罵40分鐘，讓不少初次參與選舉的人員嚇傻眼。

核心成員被批割稻尾

該名網友也點名，黃建興和邱昱凱整天都在說，網路義勇軍、PTT的風向都由他們操作，瘋狂「割稻尾」向柯邀功，暗批2人是「狐假虎威的胎哥狼！」

對於飆罵事件，柯文哲也認為應該道歉，競辦發言人林筱淇雖出面護航，黃已數度向同仁致歉，也承諾日後避免使用情緒性字眼，不過，隨即又爆出林和陳雨鑫在群組內要求黃建興道歉的截圖。知情人士也透露，柯已火速找來李文宗，盼早日終止柯辦的戰國時代。

由於競辦接連出包，外傳柯文哲屬意小野出任總幹事，對此，柯昨也鬆口說，「有在談啦！」他指出，總幹事最重要不是凶悍，而是能夠協調；小野則低調表示，目前未接獲徵詢。

(中國時報)