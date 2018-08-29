侯酸蘇姚合體「太為難他」

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中國時報
／新北報導

新北市長參選人侯友宜、蘇貞昌28日隔空駁火，侯友宜一改昔日溫厚作風，左批中央收回新北表演藝術中心預定地開發權，右諷對手蘇貞昌提出親子博物館政見不如自己，最後大酸蘇貞昌與姚文智合體「太為難他」，話鋒犀利，煙硝味濃厚。

侯蘇昨日炮火交鋒起於板橋車站旁的新北表演藝術中心預定地，蘇貞昌上午提出政見指出，要在該處爭取興建親子博物館，並質疑侯友宜去年8月在臉書提出的兒童樂園只是選舉口號，「要做過去8年就做了」，他的政策才是具體可實現。

侯友宜表示，歌劇院（新北表演藝術中心規畫前身）原本是文化部主管，本來委託給新北市政府，2016年卻被中央收回，希望中央將地交還給新北，讓新北好好規畫，成立一個科技、影音、創新的兒童樂園。

侯不滿指出，原本中央要在新北市蓋原民博物館，但民進黨上任後，就把原民博物館送給高雄，「先把原民博物館還給我們再說吧，這不還來，再說之後要蓋什麼，都是『空嘴薄舌』、多講的啦！」

侯友宜也不忘回嗆，自己去年8月在臉書就說過該政見，卻被蘇說成是選舉口號，暗諷蘇才是選舉到了喊口號，「蘇貞昌要做親子博物館，也要跟中央要，如果交給我做，會把它做成一個最先進的兒童樂園，絕對比親子博物館更好。」

對於蘇貞昌將與台北市長參選人姚文智首度「合體」到第一果菜市場街拜票，侯友宜先是一陣「嘿嘿嘿嘿」，接著笑說：「那會不會給蘇…」，稍停頓了一下又說：「這太為難他了啦！」媒體追問原因，侯語帶保留說：「前一段時間不是在那邊講很久嗎？好像這看起來讓蘇為難了。」

(中國時報)

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