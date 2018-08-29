不認同取消敬老金 徐欣瑩被柯放鴿子

2018年08月29日 04:11 中國時報 吳堂靖 、邱立雅／綜合報導 、邱立雅／綜合報導

台北市長柯文哲日前推出「柯P認同卡」，要求參選人必須簽署，才願「同框」助選，其中一項就是要認同柯的取消重陽敬老金政策，與柯友好的民國黨主席徐欣瑩28日登記參選，原敲定柯將出席支持，卻因徐未勾選這選項，竟遭柯臨時取消行程「放鴿子」。徐欣瑩表示，政策因地制宜，自己不會勾選該選項。

柯文哲出身新竹，也是新竹政治人物極力拉攏對象，這次新竹縣長參選人中，柯曾表態支持徐欣瑩，昨天前往登記參選的徐欣瑩陣營，也事先公告柯要來新竹縣站台，但登記前一日深夜，柯幕僚卻臨時通知不便出席。

據了解，日前柯文哲推出的「柯P認同卡」，其中一項為「反對在負債情況下，發放重陽敬老金類型的一次性支出」，因徐欣瑩未勾選表示認同，所以才臨時取消站台行程。徐欣瑩也透露，可能是柯幕僚「有一些觀點」，究竟為何不來，只能問柯本人。

但徐強調，與柯政治的理想價值有七、八成接近，但因在不同縣市，要考量民情風俗、城鄉差異、人口分布，政策上仍需因地制宜，站在新竹縣的立場，對於認同卡中的選項（取消敬老金），自己「不可能勾選」。

柯文哲昨受訪被問及為何臨時取消新竹行程時解釋，他禁止政務官上班時間助選，自己還請假去，這不是自己打自己臉？柯強調，他還是支持徐欣瑩，會另外找下班時間或假日幫忙助選。

至於徐不勾選取消重陽敬老金，柯則說「是意料中的事」，取消敬老金在台北市都很多人反對了，更何況新竹是農業縣，所以可以理解。

(中國時報)