聚焦2018系列之二－年改積怨深 左右年底選情

2018年08月29日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

由38位立委連署，已達3分之1門檻的反軍人年改聲請釋憲案，預計下周一（9月3日）軍人節送進立法院，趕在下會期審議，反年改團體表示，這是反年改聲請釋憲以來，最有機會成案的一次。聲請案過去屢被打回，軍公教累積的怨氣儼然成為反綠大軍。

軍公教年改新制今年7月一併上路，無論已退休或未退休均受衝擊。反年改團體認為，已退休軍公教人員的退休金應受信賴保護原則、不溯既往，兵分多路聲請釋憲。

由新北等6縣市提出的釋憲案，大法官已決定不受理，退休軍公教對處份書提出復審，又陸續遭駁回，希望一一落空，退休軍公教寄望主管機關銓敘部可以聲請釋憲，考試院的態度備受矚目。

考試院祕書長李繼玄表示，銓敘部長周弘憲將會在下周五記者會公開說明立場。不過，考試院日前召開院會，多數試委卻對釋憲持保留態度。

試委趙麗雲指出，考試院年改版本與立法院通過的版本差異爭點只有3項，若因此主張聲請釋憲，有違「比例原則」，反而壓縮解釋空間，對最終釋憲結果無益。考試院長伍錦霖也表示，考試院版與三讀版本「在重要的法理原則上，尚無重大差異」，顯示考試院態度已傾向暫不聲請釋憲。

預計在93軍人節當天的9點3分送進立法院的軍改聲請釋憲案，全國公務人員協會理事長李來希認為，只要軍人部分釋憲能過，公教部分應可一體適用。

此外，由團體和個別提出的訴訟案也在進行，李來希說，法律程序要打到最高法院，可能得2、3年。

聲請釋憲一再碰壁，這股怨氣也將反應在年底地方選舉。過去大多支持執政黨的軍公教人員，此次成為反政府大軍。李來希指出，不同意年改新制的公務員加教師，估計超過20萬人。

代表國民黨參選高雄市長的韓國瑜打出為軍公教討回尊嚴，聲勢扶搖直上；花蓮縣長傅崐萁協助提釋憲，也讓參選下屆花蓮縣長的徐榛蔚聲勢持穩。立法院即將開議，軍公教年改釋憲案的攻防，預料將成為左右選舉的另一個關鍵。

(中國時報)