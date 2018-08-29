新聞透視－釋憲無門 戰火延至2020年

友善列印
中國時報

軍公教人數龐大，爭取釋憲卻屢屢碰壁，追根究柢，就是在野黨的立委席次太少，有權提釋憲的主管機關又不願「自己打臉」，讓民眾認清權力無法制衡的可怕，為了尋求年改「翻盤」，這股吞不下的怨氣將延伸到2020。

「不溯及既往」原是修法原則，但是在民進黨執政優勢下，何時要溯及？何時不溯及？全是民進黨說了算，令退休軍公教氣憤不過，但又無法推動再修法，只能聲請釋憲。釋憲聲請原本有三條路，包括中央或地方機關在行使職權時發現有適用疑義，或是訴訟打到最後，判定適用法律有牴觸憲法疑義，或是由3分之1以上立委提出。

其中最簡單的路就是由立委連署提案，不料國民黨本屆立委選舉慘輸，連3分之1席次都不到，必須聯合親民黨和無黨籍立委，才能達到門檻，但國親兩黨之前對年改看法有出入，加上有立委因反對而未投票，讓釋憲案一拖再拖。

儘管花蓮縣等地方政府有意願提出聲請，卻因並非主管機關而被打回票，銓敘部、教育部和國防部本身就是提年改案機關，更不可能自己打臉提釋憲。

這波年改是分階段逐年砍退休金，軍公教有怨無處訴，退休金縮水卻是一年比一年痛，如果釋憲案遲遲無法提出，最後恐怕只能訴求2020年讓國會席次大翻盤，政黨再輪替了。

(中國時報)

聚焦2018系列之二－年改積怨深 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。