新聞透視－釋憲無門 戰火延至2020年

2018年08月29日 04:11 中國時報 崔慈悌

軍公教人數龐大，爭取釋憲卻屢屢碰壁，追根究柢，就是在野黨的立委席次太少，有權提釋憲的主管機關又不願「自己打臉」，讓民眾認清權力無法制衡的可怕，為了尋求年改「翻盤」，這股吞不下的怨氣將延伸到2020。

「不溯及既往」原是修法原則，但是在民進黨執政優勢下，何時要溯及？何時不溯及？全是民進黨說了算，令退休軍公教氣憤不過，但又無法推動再修法，只能聲請釋憲。釋憲聲請原本有三條路，包括中央或地方機關在行使職權時發現有適用疑義，或是訴訟打到最後，判定適用法律有牴觸憲法疑義，或是由3分之1以上立委提出。

其中最簡單的路就是由立委連署提案，不料國民黨本屆立委選舉慘輸，連3分之1席次都不到，必須聯合親民黨和無黨籍立委，才能達到門檻，但國親兩黨之前對年改看法有出入，加上有立委因反對而未投票，讓釋憲案一拖再拖。

儘管花蓮縣等地方政府有意願提出聲請，卻因並非主管機關而被打回票，銓敘部、教育部和國防部本身就是提年改案機關，更不可能自己打臉提釋憲。

這波年改是分階段逐年砍退休金，軍公教有怨無處訴，退休金縮水卻是一年比一年痛，如果釋憲案遲遲無法提出，最後恐怕只能訴求2020年讓國會席次大翻盤，政黨再輪替了。

(中國時報)