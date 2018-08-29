金融業不動產放款鬆綁

2018年08月29日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

促進企業投資設廠及長照，金融業不動產放款上限，月底鬆綁！金管會昨（28）日宣布，8月底起將放寬《銀行法》第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」的總額30％上限規定，未來包括長照機構、廠房、學校、醫療機構、社會住宅，以及符合修法目的的營運周轉金放款，將不計入上限的項目；銀行局預估，這次鬆綁將注入3500億到7000億元活水到房市。

長照機構等4項 不計入上限

「住宅建築及企業建築放款」是指銀行總分支機構提供借款戶申貸資金，用於興建或購置住宅及企業用建築物的放款。此是避免銀行資金過度集中於建築放款，導致發生資金排擠效果及風險過度集中。

據銀行局統計，目前銀行不動產放款平均達到總存款的26.27％，其中包括合作金庫、台中商銀、高雄銀行等都超過29％，逼近上限，業者已多次建議鬆綁。

金管會銀行局指出，為考量政策和公益性目的，將放寬「住宅建築及企業建築放款」不計入項目，共計4項。第一項為用於興建或購置公私立各級學校、醫療機構、政府廳舍、長照機構、社會住宅和廠房的放款，其中，據目前統計，廠房占不動產放款最大宗。

新規月底上路 房市利多

第二，都更條例尚未三讀通過，但為配合未來法規，先行放寬，但需經主管機關核定發布實施的都更事業計畫所需資金而辦理的放款，才能列為不計入項目。

第三，促參案、都市危老建物加速重建條例等也不受銀行法第72條之2限制的放款；第四，對營建工程業的營運周轉金放款，其資金用途只要符合上述目的，同樣屬於不計入項目。

銀行局指出，新規定將於8月31日上路，預估銀行將釋出3500億至7000億元的建築放款額度，外界認為，這股活水入市，對不動產市場將是一大利多。

將強化銀行風險控管

金管會表示，為強化銀行法規鬆綁後的自主管理，將要求銀行將排除項目的放款總量，納入整體不動產內部風險控管機制，並訂定相關風險政策及作業規範，提報董事會；並應定期追蹤貸款的實際資金用途與原申貸用途是否相符，如有移用到不符合排除項目的情況，就應計入限額控管。

(中國時報)