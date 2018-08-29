興富發 擬設建築經營學院

2018年08月29日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

繼中信金控透過子公司興辦「中信金融管理學院」後，營建股營收王興富發也起心動念要辦學！興富發總裁鄭欽天昨透露，正積極在北部找學校合作，擬設立建築經營專業學院，也不排除合作設立專業學校的可能性，期培養建築業所需專業人才，力求培育出的人才，一畢業馬上便可上陣，從事相關工作。

鄭欽天希望能夠成立類似過去三專、五專的建築經營專業學校或學院，也願意與現有學校合作，請有實務經營的講師授課，培育建築房地產業所需的專業人才。

由於當前學校老師並非都有業界實務經驗，社會新鮮人往往與各行各業人才需求在專業上有段差距，出現產學落差、斷層，像是行銷房地產與一般商品有相當大的差距，但現有教育體系卻缺乏這類科系；另有室內裝潢業主也直言，現在許多學室內設計的社會新鮮人，雖會設計，但不會派工、訂料，連最基本的材料數量計算都不會，到了業界，這些基本工都需重頭教。

鄭欽天指出，興富發願意投資人才、培育人才，並協助找到適合的講師、教授，將業界最新知識、資訊、技能傳授學子，絕不會出現一本教材教好幾年不變的情形，希望能為業界培育一波接一波的生力軍。

當然願意投資人才，鄭欽天也對學子有所期許，他回憶年輕時，有些同學會交換報告，一個班級交出的報告內容，就僅幾個版本，原因是大家互相抄來抄去，為此，如成功設立學院或學校，也會對學習紀律有所要求，像是當天繳交心得報告等，「需實際有去上課聽講，才能交得出作業」。

鄭欽天不諱言，已積極接洽找尋合作對象，目前已有學校表達強烈意願，但他希望在北部找到合適據點，因為相關資源在北部。鄭欽天指出，只要能為業界培育出「畢業便可立即就業」的人才，不論是設立建築經營專業學系、學院、高職、大學，都願意去談。

(中國時報)