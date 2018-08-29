戴資穎金讚 盼羽球更受重視

2018年08月29日 04:11 中國時報 黃及人 ／雅加達報導 ／雅加達報導

周天成力戰不敵印尼選手克里斯提，拿下中華羽球隊56年來的亞運首面男單銀牌。（杜宜諳攝）

中華羽球隊在雅加達-巨港亞運「金包銀」！不負國人期待，戴資穎28日在女單金牌戰，以21比13、21比16擊退印度女將辛度摘金，這是中華隊本屆亞運第13金，追平2010年廣州亞運隊史次佳成績，僅次1998年曼谷亞運的19金。

同樣在羽球男單金牌戰出場的周天成，卻以18比21、22比20、15比21不敵地主印尼選手克里斯提，只能無奈摘銀，但他的銀牌跟戴資穎金牌，皆屬中華羽球隊亞運史上首面，本屆羽球共拿1金1銀2銅，也超越我國歷屆總和。

小戴：摘金證明自己

中華羽球隊能在雅加達-巨港亞運創造佳績，讓戴資穎有感而發表示，「這次整個羽球隊表現很好，相信羽球慢慢會被更加重視，也能吸引更多台灣小朋友學習打羽球的樂趣，有了我們的成績，日後必定可以帶給羽球選手更多資源。」

對自己能奪亞運首金，戴資穎並無太多想法，也沒打算特別慶祝，但她笑著坦承，自己在8月初的世錦賽與亞運的表現確實不同，「我在世錦賽沒有發揮很好，所以來到印尼之前，我一直努力調整到比賽的最佳狀態，摘金算是肯定。」

「其實憑藉輸球，我可以讓自己提高更多專注度，也始終相信自己可以做到，」戴資穎說，「這面亞運金牌跟去年世大運金牌不一樣，能來打亞運的，都是各國的頂尖選手，也讓亞運女單競爭空前激烈，跟世大運比賽強度無法比。」

雖然無法替中華隊再添羽球金牌，「小天」周天成仍在雅加達-巨港亞運，替中華羽球隊搶下亞運史上首銀，他在賽後表情冷靜，因為小天知道自己的極限絕對不僅於此，他帶著堅定口吻表示，「這是一塊份量很重的銀牌！」

小天：銀牌份量很重

「當我在2010年廣州亞運，看著林丹與李宗偉的對決，當時情緒相當激動，沒想到8年後，我也可以打進金牌戰，」周天成說，「其實在國內，我找不到學習榜樣，所以李宗偉一直是我的學習對象，也很希望自己能跟他一樣。」

無論如何能拿極具歷史意義的亞運史上首銀，對周天成來說，當然是種突破，尤其是接下來的下半年賽事很多，有了這面銀牌，自然是種肯定，「我想接下來的賽事，我都會盡力爭取搶進4強，甚至打進最後決賽。」

(中國時報)