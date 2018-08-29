狂 陳奎儒110公尺跨欄鍍銀

2018年08月29日 04:11 中國時報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

雅加達-巨港亞運會已進入尾聲，但田徑場上才剛到戰火密雲的地步，28日晚間首先登場就是男子110公尺跨欄，中華隊兩人進入決賽圈，今年度亞洲排名第二的陳奎儒，最終跑出13秒39刷新全國紀錄，不敵中國大陸好手謝文俊的13秒34，奪得銀牌，台灣另一名選手楊蔚庭則是13秒75名列第8。

陳奎儒在鳴槍後迅速竄出，直到跨過最後一道欄架仍保有些微的領先優勢，可惜在最後幾公尺力有未逮，導致被謝文俊超越，0.05秒之差飲恨落敗，實在好可惜。

陳奎儒是台灣田徑史上第三位在亞運賽場上拿到男子110公尺跨欄獎牌的選手，第一位是「十項鐵人」楊傳廣，他在1958年日本東京跑出14.8秒獲得銀牌；第二位是李忠平在1970年泰國曼谷跑出15.1秒得到銀牌。

陳奎儒的這面銀牌追上了兩位前輩的成就，不過對於在最後關頭被超越仍是耿耿於懷。陳奎儒表示，真的好想用撲的方式通過終點線，輸給對手真的好氣、好氣，但也沒辦法。

陳奎儒說，昨天晚上睡得太晚，半夜又醒來兩次，腎上腺素飆升，只能用手機欣賞一些動物影片來緩解一下，白天暖身狀態非常好，而且起跑之後又取得領先優勢，原本以為能替中華隊拿到金牌，沒想到功虧一簣。」

對於接下來的目標，陳奎儒自認目前只是亞洲級選手，尚未達到世界等級，將先爭取參加明年世錦賽積分，然後才是2020年東京奧運。

男子200公尺複賽，楊俊瀚以20秒53分組第二的成績跑進今日決賽，有機會為中華隊爭金奪銀。

(中國時報)