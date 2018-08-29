射出新高度 2金1銀1銅破紀錄

2018年08月29日 04:11 中國時報 陳志祥 ／雅加達報導 ／雅加達報導

雅加達-巨港亞運會射箭賽昨天結束全部賽程，南韓獲得4金、中華隊2金排名第2，昨天中華隊靠著複合弓女子團體賽再添1面銅牌，本屆亞運中華隊勇奪2金1銀1銅，打破參賽亞運紀錄。

複合弓女團銅牌戰在風勢較小的情況出賽，中華隊第1回合小贏2分，第2回合被追回1分，之後中華隊一路領先，最後以226比221打敗伊朗奪得銅牌。

中華隊奪銅是有策略運用，放箭順序是狀況最好的陳怡瑄率先出手、接著林明靜、再來老將陳麗如殿後，第2輪順序陳怡瑄、陳麗如、林明靜，主要是掌握放箭節奏，不讓選手有時間執著在分數計較，專心比賽。

陳麗如表示，比賽時大家彼此互信，她鼓勵其他2位年輕選手不要怕，放心出手，這面銅牌沒有達到預期目標，但是也算有了交代。林明靜說，這是對大家努力的一種肯定。

前天南韓連丟2面金牌給中華隊，昨天南韓展開大反撲，姜彩榮在反曲弓女子個人賽銅牌戰，最後2回合全是10分箭，打下中華隊女選手「雷母」雷千瑩，抱走銅牌。男子複合弓團體賽也敗給馬來西亞而無緣銅牌。

中華射箭隊總共拿到反曲弓男團與複合弓混合金牌、反曲弓女團銀牌與複合弓女團銅牌等4個獎牌。總教練林政賢指出，今年成績2金1銀1銅，改寫歷史紀錄，但是還有成長空間，回國後一切歸零，加強選手抗壓能力，重新再出發！

(中國時報)