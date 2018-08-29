女足小輸大陸 只能爭銅

2018年08月29日 04:11 中國時報 陳志祥 、 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

中華棒球隊昨在雅加達-巨港亞運談笑用兵，以15比0提前第7局完封地主印尼，預賽3連勝、B組第1晉級4強；中華女足則在兩岸大戰力抗中國大陸全場41次射門，以0比1惜敗，雖然只能在31日與南韓爭銅，卻已創下兩岸女足自2002釜山亞運以來，在國際賽對決的最小差距。

兩岸女足上次對決為上屆亞運小組預賽，中華隊以0比4落敗。這次準決賽碰頭，中華女足在8強打滿120分鐘，才於PK後擊退越南，相隔20年重返亞運前4，大陸則以5比0輕取泰國，拿到4強門票。

中華隊保持對南韓、越南同樣的11人，隊長王湘惠、前鋒余秀菁目前均效力於北控鳳凰女足隊，大陸則有效力於法國聖日耳曼的王霜在中場發動攻勢，搭配衝擊力十足的前鋒王姍姍、李影。不過中華隊後防布下重兵，加上門神蔡明容屢屢救險，上半場面對18次射門仍力保不失，半場結束以0比0撐住。

下半場開賽5分鐘，王霜右側禁區起球，王姍姍搶點射門，球碰到中華隊右後衛卓莉珊的腳折射入網，蔡明容撲救不及，中華隊大門終於失手。落後的中華隊換上包欣玄反攻，可惜全場仍僅上半場李綉琴的1次射門，只能眼看大陸與日本爭金。

女足沒能擊敗大陸，就看棒球能否討回來！亞運棒球今天休兵1天，明起進行分組前2名的4強循環賽，中華隊率先對上中國大陸、再戰日本，而且預賽戰績帶進4強賽，最後計算戰績前2名打金牌戰、第3、4名打銅牌戰。

中華隊昨對印尼主在練兵，總教練許順益表示，來到雅加達後完全沒有休息，這場比賽還是讓球員調整，出賽7名投手都投1局，中華隊下一個目標是中國大陸，這有很多不能輸的因素。

(中國時報)