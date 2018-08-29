模擬攻擊遼寧號 形同推台上火線

前美軍太平洋司令部司令布萊爾。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導
前美軍太平洋司令部司令布萊爾表示，面對北京打壓，台灣應對大陸航母遼寧號進行模擬攻擊，提升戰備能力。圖為今年4月遼寧號進行實兵操演。（中新社）
布萊爾 小檔案

前美軍太平洋司令部司令布萊爾撰文表示，面對北京艦機頻繁繞台，台灣除要減少不必要的攔截跟蹤，甚至可以化被動為主動，也適時派艦機赴大陸沿海巡航，甚至利用機會對大陸航母遼寧號進行模擬攻擊，提升戰備能力。而此舉形同將台灣推上火線，有國軍退將就直言，希望兩岸軍事對峙，是典型美軍思維。

要兩岸對峙 典型美思維

無獨有偶，美國之音（VOA）昨也引述分析人士的話稱，美國總統川普期望台灣能作為廣泛環太平洋政治聯盟的一部分，而官員和美國會議員則把台灣視為「解藥」，藉以對抗更強的大陸。

目前擔任美國　川和平基金會主席的布萊爾，近日在基金會網站上發文指出，大陸和平時期在台灣及日本周邊的軍事活動是「炮艦外交」，目的是恐嚇，不戰而屈人之兵；建議台灣，利用未來遼寧號在台灣周邊繞島巡航機會進行模擬攻擊，一方面提升戰備能力，也證明遼寧號在戰爭狀況下是脆弱的。

鼓吹台派艦 巡弋陸沿海

布萊爾還認為，台灣及日本對出現在自己周邊海域、空域的大陸軍機、軍艦攔截跟蹤，看似以合理方式來保護領土主權，實則耗損軍力，而且對「戰時作戰技巧沒有訓練價值。」布萊爾稱，攔截跟蹤大陸艦機應該只占訓練預算的10％左右；台灣有時候應該也派艦機，到大陸沿海巡弋。

只是布萊爾的建言，也引來不同聲音，認為這是把台灣當成陸美角力的擋箭牌。一位國軍退役將領直言，追瞄遼寧號是挑釁的動作，布萊爾退役後還來過台灣，不應該出這個惹事的主意；希望兩岸軍事保持對峙，這是典型的美軍思維。

惹事餿主意 陸稱害台灣

至於，大陸外交部發言人華春瑩昨在記者會則直言，「這個美軍前高官，他給台灣方面提出的建議，到底想幫台灣方面？還是想害台灣方面？」

(中國時報)

新聞透視－陸美較勁 台堅守不挑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。