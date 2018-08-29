模擬攻擊遼寧號 形同推台上火線

2018年08月29日 04:11 中國時報 藍孝威 、 呂昭隆 ／綜合報導 ／綜合報導

前美軍太平洋司令部司令布萊爾表示，面對北京打壓，台灣應對大陸航母遼寧號進行模擬攻擊，提升戰備能力。圖為今年4月遼寧號進行實兵操演。（中新社）

布萊爾 小檔案

前美軍太平洋司令部司令布萊爾撰文表示，面對北京艦機頻繁繞台，台灣除要減少不必要的攔截跟蹤，甚至可以化被動為主動，也適時派艦機赴大陸沿海巡航，甚至利用機會對大陸航母遼寧號進行模擬攻擊，提升戰備能力。而此舉形同將台灣推上火線，有國軍退將就直言，希望兩岸軍事對峙，是典型美軍思維。

要兩岸對峙 典型美思維

無獨有偶，美國之音（VOA）昨也引述分析人士的話稱，美國總統川普期望台灣能作為廣泛環太平洋政治聯盟的一部分，而官員和美國會議員則把台灣視為「解藥」，藉以對抗更強的大陸。

目前擔任美國 川和平基金會主席的布萊爾，近日在基金會網站上發文指出，大陸和平時期在台灣及日本周邊的軍事活動是「炮艦外交」，目的是恐嚇，不戰而屈人之兵；建議台灣，利用未來遼寧號在台灣周邊繞島巡航機會進行模擬攻擊，一方面提升戰備能力，也證明遼寧號在戰爭狀況下是脆弱的。

鼓吹台派艦 巡弋陸沿海

布萊爾還認為，台灣及日本對出現在自己周邊海域、空域的大陸軍機、軍艦攔截跟蹤，看似以合理方式來保護領土主權，實則耗損軍力，而且對「戰時作戰技巧沒有訓練價值。」布萊爾稱，攔截跟蹤大陸艦機應該只占訓練預算的10％左右；台灣有時候應該也派艦機，到大陸沿海巡弋。

只是布萊爾的建言，也引來不同聲音，認為這是把台灣當成陸美角力的擋箭牌。一位國軍退役將領直言，追瞄遼寧號是挑釁的動作，布萊爾退役後還來過台灣，不應該出這個惹事的主意；希望兩岸軍事保持對峙，這是典型的美軍思維。

惹事餿主意 陸稱害台灣

至於，大陸外交部發言人華春瑩昨在記者會則直言，「這個美軍前高官，他給台灣方面提出的建議，到底想幫台灣方面？還是想害台灣方面？」

(中國時報)