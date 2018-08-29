新聞透視－陸美較勁 台堅守不挑釁為上策

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中國時報

陸美較勁戲碼越演越烈，台灣也難置身事外。川普政府不只鐵了心要與北京硬幹，還打算把台灣推上陸美角力第一線。而不論大陸對「台灣牌」買不買帳，北京現階段恐怕有必要調整，只要兩國領導人會晤或保有良好私誼，就能化解美方全面敵視的外交思維，才能應對來勢洶洶的華盛頓。

前美軍太平洋司令布萊爾撰文表明，台灣方面須化被動為主動，不只要適時派出艦機巡弋，還應利用機會對大陸航艦遼寧號進行模擬攻擊，借此提升台軍戰備能力。

美軍前上將主動替台灣出招，雖不失為一件好事，但卻是典型的「坐著說話不腰疼」；布萊爾的建議，形同把台灣推上陸美角力第一線，讓台灣替華盛頓向北京出出氣。

面對大陸打壓，台軍確實須提升戰備能力，以應對突發狀況，但模擬攻擊遼寧艦的挑釁作法，只會觸發大陸報復台灣，對台灣來說並無太大益處，屆時美方也是遠水救不了近火。

坦白說，從布萊爾建議或是白宮前幕僚葉望輝相關談話來看，更加證明華盛頓已把北京視為主要戰略競爭對手；川普政府對「台灣牌」定位已然超過「談判籌碼」程度，更多是把台灣當成對抗大陸的絕佳擋箭牌。

另一方面，陸美這場較勁戲碼短期內很難落幕，北京當前得好好重新思考並調整對美外交策略。過去經常有種聲音，即認為只要大陸國家主席習近平與美國總統川普能坐下來談，雙方重大矛盾就能迎刃而解。

回顧過往這類「高層外交」在很大程度上助推兩國關係發展，這類做法當然有其重要性，但卻很難扭轉陸美爭鬥的態勢，而陸美貿易戰開打就是最好例子。　換言之，陸美台三方牽一髮動全身，台灣要維持的是不挑釁立場，而大陸則須通盤理清對美關係，不要「見樹不見林」，對川普也只能期待少點「不按牌理出牌」。

(中國時報)

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