美墨貿易協定拍板 施壓歐日

2018年08月29日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

美國與墨西哥於當地時間27日達成雙邊貿易協定，與既有的北美自由貿易協定（NAFTA）出現不少差別，加拿大也將隨後和美國進行貿易協定談判。外界認為，川普傾向以雙邊貿易協定取代多邊貿易協定，並且以此模式繼續「拉盟友」，接下來目標很可能是歐盟或日本，貿易戰範圍也將隨之縮小。

日落條款限制放寬了

美墨昨天達成的雙邊貿易協定，與過去美國、加拿大、墨西哥之間的NAFTA，內容有許多不同，如將汽車零部件原產地為美、墨的比例提高、加強對美知識產權持有者的保護、取消某些反傾銷案爭議解決小組、新增勞工權益，及放寬日落條款限制。

美國白宮官員於宣布雙邊貿易協定後表示，加拿大將很快與美國進行貿易協定的討論。

惟值得注意的是，面對美墨新的貿易協定排除加拿大，加拿大貿易部長已赴新加坡及泰國，希望爭取與東協建立自貿區協定。

陸加可能簽自貿協定

更有分析認為加拿大可能尋求與大陸簽署貿易協定，如進展順利，加拿大將成為第一個與北京當局簽署自貿協定的西方國家。

顯然儘管加拿大外交部長預定於美國時間28日抵達華盛頓，重新加入貿易協定的談判，但川普傾向「雙邊」而非過去的「多邊」貿易協定，已讓加國感受到壓力。

外界認為，這很可能為美國後續的貿易協定談判，開啟新的模式；與墨西哥的雙邊貿易協定，僅是美國「拉盟友」的起點，在川普搞定「鄰居」後，也許就會把「盟友」目標指向歐盟或日本。畢竟NAFTA的生變，已經帶給歐、日壓力，例如在汽車方面，美國是進口大國，主要就來自於加拿大、墨西哥、日本和歐盟，歐、日也有可能為了這股壓力，滿足美國其他方面的要求。

另外，外媒也指出，當美國安頓好鄰居、找好盟友時，全球貿易戰的範圍也將越縮越小。而台灣在其中，將難以避免受到影響，對此，經濟部國貿局表示，由於這是外國情勢發展，需要持續觀察，國貿局將會密切注意未來情勢。

(中國時報)