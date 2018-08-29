外資回流亞洲 股匯歡呼

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中國時報
／台北報導

美墨兩國達成貿易協議，避險需求降溫，外資「認錯」重新回流亞洲市場，台北股匯市雙雙走揚。台股昨日收在10989.55點，距離「萬一」就差臨門一腳；帶動新台幣連三升，盤中觸及30.713元，直指30.7元大關。

另外，人民幣也受美墨兩國達成貿易協議，避免人民幣大貶，再增添陸美貿易緊張，人行重啟逆周期因子，中間價大幅上調456點，為14個月最大調幅，離岸人民幣來到6.7935，近半月反彈1241點，「破7」危機暫解。

「現在的行情，其實就看川普這貿易戰怎麼打」，券商主管直言，貿易戰成為下半年最大變數，只要緩和，資金就會重返亞洲市場，從外資本周一買超台股逾90億元，是近期較大幅度回補，就可看出外資心態如何。

由於貿易戰有緩和之勢，資金回流亞股，帶動台股再戰「萬一」，昨日台股上漲，但沒能直接闖關成功，主因是量能不足，不過分析師認為今年台股是外資賣超最多的市場，外資只要願回補，仍有機會。

分析師認為，除了外資歸隊的因素，接下來蘋果新機要發表，代表相關供應鏈將進入拉貨潮，蘋概股有望受惠轉強，成為帶領決戰「萬一」的主力攻堅部隊。

台北匯市同樣受避險情緒降溫，新台幣連3升，盤中一度升值5.9分，雖無法攻克30.7元，仍創近兩周來收盤新高。

(中國時報)

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